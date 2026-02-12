Marchas y concentraciones del chavismo y la oposición este 12 de febrero: rutas y calles restringidas

Suscríbete a nuestros canales

Para este 12 de febrero, Día de la Juventud, el chavismo y la oposición han convocado actividades de calle en Caracas y varios estados del país.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha llamado a su militancia a realizar la "marcha más grande de los últimos años", para pedir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero.

Por su parte, estudiantes universitarios y la sociedad civil convocaron para este jueves 12 de febrero una manifestación en todo el país para exigir la libertad de los presos políticos en el marco del Día de la Juventud. En Caracas, la concentración será a las 10 de la mañana en la Plaza del Rectorado de la UCV.

Rutas de la marcha

La marcha del oficialismo saldrá desde la plaza Morelos hacía la esquina de San Francisco (sede de la Vicepresidencia). La convocatoria es para las 11 de la mañana, sin embargo, el acceso en algunas calles y avenidas ya se encuentran restringidas con presencia policial en el centro de Caracas.

Las actividades de calle de ambos bandos serán en todo el país, incluso la oposición ha convocado concentraciones en otros países.

Las vías cerradas son:

Plaza Morelos.

Av. Mexico.

Av. Universidad.

Esquina San Francisco.

Vías alternas en Caracas

Cota Mil (Avenida Boyacá).

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Francisco Fajardo).

