Histórico: Secretario de Energía de EEUU se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas para sellar acuerdo petrolero

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, arribó este miércoles a la capital venezolana para sostener una reunión de alto nivel con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

De acuerdo a la información compartida por el Palacio de Miraflores, el objetivo de este encuentro es revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética de la nación bolivariana y las relaciones históricas bilaterales.

El encuentro marca la visita del funcionario estadounidense de mayor rango al país en décadas.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube