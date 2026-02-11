Alto nivel

Histórico: Secretario de Energía de EEUU se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas para sellar acuerdo petrolero

El encuentro marca la visita del funcionario estadounidense de mayor rango al país en décadas

Por Yudeima Sotillo
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 03:52 pm
El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, arribó este miércoles a la capital venezolana para sostener una reunión de alto nivel con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.  

De acuerdo a la información compartida por el Palacio de Miraflores, el objetivo de este encuentro es revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética de la nación bolivariana y las relaciones históricas bilaterales. 

Miércoles 11 de Febrero - 2026
VENEZUELA
