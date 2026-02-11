Alianza sellada: Israel formaliza su adhesión al organismo de paz de Trump antes de la cita en la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que redefine el tablero geopolítico regional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó este miércoles su adhesión formal a la Junta de la Paz (Board of Peace). El acto administrativo tuvo lugar en la Casa Blair, la residencia oficial de invitados de la Casa Blanca, durante una reunión privada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Un paso previo al Salón Oval

La firma se produjo apenas una hora antes de que Netanyahu se trasladara a la Casa Blanca para su encuentro bilateral con el presidente Donald Trump. Con este documento, Israel acepta integrarse plenamente en el organismo internacional presidido de forma vitalicia por el mandatario estadounidense, diseñado originalmente para supervisar la transición en la Franja de Gaza y ampliado ahora para mediar en conflictos globales.

Al estampar su firma, Netanyahu alinea a Israel con el "Plan Integral para el Fin del Conflicto en Gaza", respaldando la autoridad de la Junta para movilizar recursos internacionales y supervisar la reconstrucción del enclave.

Un organismo en expansión

Con la entrada de Israel, la Junta de la Paz consolida su relevancia a solo ocho días de su primera cumbre oficial, programada para el 19 de febrero. Según fuentes de la Casa Blanca, al menos 24 países ya han confirmado su membresía, muchos de ellos aportando la contribución de 1.000 millones de dólares estipulada para obtener un asiento permanente en el Consejo Directivo.

¿Quiénes más están en la mesa?

Con la firma de hoy, Israel se une a un grupo diverso que ya incluye a Argentina, Turquía, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La primera cumbre oficial de líderes de la Junta de la Paz está programada para el próximo 19 de febrero, cita en la cual Netanyahu ya ha confirmado su participación.

