Negocios en Venezuela: estos son los requisitos para operar una empresa extranjera en el país

Suscríbete a nuestros canales

Para que una empresa extranjera pueda abrir o iniciar operaciones en Venezuela, lo primero que debe hacer el representante extranjero es gestionar una visa de inversionista, y contratar un abogado que le guíe o gestione todo el proceso de registro de la empresa.

La abogada Vestalia Tovar señaló que para que una empresa extranjera abra operaciones en Venezuela, los extranjeros deben entrar al país con visa de turista que les permitirá permanecer por 15 días mientras gestiona la visa de inversionista para comprar bienes inmuebles. “El Saren exige mínimo tres”.

“La persona tiene que venir personalmente a Venezuela con pasaporte vigente, antecedentes penales y el certificado médico que diga que efectivamente está libre de Covid, libre de fiebre amarilla; son los tres requisitos fundamentales que pide Saren, de extranjería. Todo legalizado y apostillado”, dijo.

Tovar comentó que hay que consignar en el expediente administrativo el potencial empresarial que tiene esa persona en el país de origen, consignar un anteproyecto que esté involucrado en el área de labor social, “es requisito sine qua non. Que genere empleos y beneficie a la comunidad en Venezuela”.

Para tramitar la visa TR-I se requiere formulario de solicitud, pasaporte vigente, dos fotos tipo carnet, certificación de antecedentes penales, certificación sanitaria. El costo aproximado por obtener la visa de inversionista es de $ 60.

Foto: Cortesía

Acotó que “mayormente constituyen administradoras o corporaciones”.

Constitución de la Sociedad Mercantil

Por otro lado, Tovar señaló que, para constituir la Sociedad Mercantil en Venezuela, el proceso implica varias etapas técnicas, la primera es la Habilitación de Ciudadanos Extranjeros, es decir, se tramitará la inclusión de los pasaportes extranjeros en la base de datos del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Esta gestión es indispensable para que los ciudadanos no residentes puedan suscribir documentos públicos.

Luego, se realiza la Reserva de Dominación Comercial (Nombre), se requieren al menos dos opciones de nombre. Una vez verificada la disponibilidad, se procederá la reserva ante el Registro Mercantil. El costo arancelario aproximado es de $ 60.

La firma de abogados redactará los estatutos sociales de la empresa y definirá:

Domicilio fiscal o dirección física para operaciones y registro ante el Seniat. Estructura Accionaria: identificación y participación de los socios extranjeros. Objeto social: definición amplia de actividades con énfasis en el carácter productivo / comercial; y

Capital Social: determinación de aportes (efectivo o inventario de bienes).

Gobierno Corporativo o designación de cargos (Presidente, directores y sus facultades de actuación).

Registro y obtención del RIF jurídico ante el Seniat, requisito indispensable para iniciar operaciones.

Cronograma estimado de ejecución

Protocolo Migratorio (Saime) de dos a tres semanas para obtener la respuesta ministerial

Inclusión administrativa (Saren): 10 días hábiles para la habilitación de firmas extranjeras

Constitución Mercantil: de una a dos semanas según disponibilidad del registro Mercantil y previa consignación de recaudos.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube