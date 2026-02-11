Secretario de Energía de EEUU viaja a Venezuela: hoja de ruta de Chris Wright para inspeccionar la industria petrolera

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, anunció que llega esta semana a Venezuela para evaluar el estado de la infraestructura petrolera y dar inicio a un plan de reconstrucción.

De acuerdo con Reuters, Wright tiene pautado aterrizar en las próximas horas con la misión de ejecutar un proyecto de 100.000 millones de dólares promovido por la administración de Trump.

Una agenda de alto nivel en Caracas

Durante su estancia, que se extenderá hasta el viernes, Wright mantendrá reuniones cruciales con la presidenta interina y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez. También se sentará con directivos de la estadounidense Chevron y la española Repsol para coordinar las operaciones bajo el nuevo marco legal.

Además de los temas energéticos, el secretario tiene previsto conversar con empresarios locales de bienes de consumo para entender la situación económica general del país antes de trasladarse a las zonas de producción.

Inspección en la Faja del Orinoco

Uno de los puntos más importantes de la visita es la inspección técnica en Petropiar, el complejo petrolero más grande de la Faja del Orinoco. Este proyecto, operado conjuntamente por Chevron y la estatal PDVSA, es el corazón de la producción nacional y el punto de partida para el plan de recuperación masiva.

Wright busca verificar en el sitio qué tan rápido se puede aumentar la extracción de crudo tras años de deterioro técnico y mala administración.

El control del mercado mundial

La administración Trump busca implementar una "doctrina de dominio energético" que permita a EEUU rediseñar el flujo de petróleo global.

Por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela ya dio el primer paso al aprobar una reforma de sus leyes petroleras el mes pasado. Esta nueva legislación otorga por primera vez autonomía total en las operaciones diarias, a las empresas extranjeras que decidan invertir.

