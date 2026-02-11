¿Cómo comprar divisas a través de la app del Banco de Venezuela? Características y requisitos

El Banco de Venezuela (BDV) ha optimizado su plataforma para que la compra y venta de divisas sea un proceso inmediato, utilizando la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Con esta cuenta podrás
- Realizar tus operaciones a través de BDVenlínea personas o desde la aplicación BDV
- Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€
- Compra y venta en línea
- Programa el retiro de efectivo
- Usa tus divisas con tu tarjeta de débito
Paso a Paso para comprar desde la AppBDV
El proceso es intuitivo y se completa en menos de dos minutos:
- Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña
- Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos
- Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación
- Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados
Requisitos para comprar divisas en la AppBDV
-
Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con nosotros
- Estar afiliado a BDVenlínea personas
