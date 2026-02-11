BDV

¿Cómo comprar divisas a través de la app del Banco de Venezuela? Características y requisitos

Por Yasmely Saltos
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 11:00 pm

El Banco de Venezuela (BDV) ha optimizado su plataforma para que la compra y venta de divisas sea un proceso inmediato, utilizando la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Con esta cuenta podrás  

  • Realizar tus operaciones a través de BDVenlínea personas o desde la aplicación BDV
  • Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€
  • Compra y venta en línea
  • Programa el retiro de efectivo 
  • Usa tus divisas con tu tarjeta de débito

Paso a Paso para comprar desde la AppBDV 

El proceso es intuitivo y se completa en menos de dos minutos:

  • Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña
  • Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos
  • Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación
  • Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados

