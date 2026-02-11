¿Cómo comprar divisas a través de la app del Banco de Venezuela? Características y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) ha optimizado su plataforma para que la compra y venta de divisas sea un proceso inmediato, utilizando la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Con esta cuenta podrás

Realizar tus operaciones a través de BDVenlínea personas o desde la aplicación BDV

Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€

Compra y venta en línea

Programa el retiro de efectivo

Usa tus divisas con tu tarjeta de débito

Paso a Paso para comprar desde la AppBDV

El proceso es intuitivo y se completa en menos de dos minutos:

Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña

Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos

Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación

Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados

Requisitos para comprar divisas en la AppBDV

Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con nosotros

Estar afiliado a BDVenlínea personas

