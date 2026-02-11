Exmánager de Jessi Uribe anuncia demanda y asegura tener pruebas: No soy un aparecido

Suscríbete a nuestros canales

Rafael Mejía Jr., conocido como 'Rafa La Fe', responderá con un proceso legal a las declaraciones de Jessi Uribe, quien reveló en un podcast mexicano un conflicto por el manejo de sus finanzas y regalías. El exmánager asegura contar con toda la documentación que respalda su gestión y desmiente cualquier irregularidad.

El origen del conflicto

La polémica estalló tras una entrevista de Jessi Uribe con el comunicador Jessie Cervantes. El cantante afirmó que, durante años, no recibió regalías por sus canciones, ya que los ingresos se dividían a partes iguales entre la distribuidora y su entonces mánager, Rafael Mejía. Uribe describió este esquema como perjudicial: "Me tenían firmado el 50% la distribuidora y 50% el mánager. ¿Qué me quedaba a mí?". El artista también señaló que Mejía aparecía como coautor en composiciones, lo que afectaba sus derechos de autor.

La defensa del exmánager

Frente a estas acusaciones, Rafael Mejía ofreció su versión en medios nacionales. El empresario explicó que el porcentaje del 50% correspondía a un modelo estándar para recuperar la alta inversión que él asumió al inicio de la carrera de Uribe, cuando el artista aún no era conocido.

"Mi función dentro del arreglo que teníamos... era que yo debía correr con todos los gastos", declaró Mejía, detallando que su inversión cubría giras, marketing, producción de canciones y videos. Aseguró que, a medida que la carrera del cantante creció, los porcentajes se ajustaron por mutuo acuerdo. Sobre su rol como coautor, argumentó que en canciones como 'Dulce Pecado' y 'El último No', su trabajo consistió en darles "un esquema más comercial" o "acomodando las rimas", una contribución que, según él, estaba pactada y documentada.

La grieta emocional y el camino a la justicia

Ambas partes coinciden en que la ruptura no fue únicamente económica. Mejía sugirió que el quiebre se debió a "emociones mal gestionadas" y a la influencia de terceros en la vida de Uribe. Por su parte, el cantante atribuyó su "despertar" al apoyo y asesoría de su actual pareja, la también cantante Paola Jara.

Con la relación profesional irreconciliable, el conflicto se traslada al ámbito legal. Mejía confirmó que, junto a su equipo jurídico, está preparando las acciones correspondientes para defender su nombre y aclarar los hechos. Su postura es contundente: "No soy un aparecido […] vamos a hacer todo lo que corresponda de manera legal para detener esto y que se remita simplemente a la verdad". Mientras tanto, Jessi Uribe ya había adelantado que se encuentra en procesos legales para recuperar el control de su catálogo musical y las regalías que considera le corresponden.

