Consigue becas millonarias en Estados Unidos: estas son las materias que debes seleccionar en la High School

El sistema educativo estadounidense ofrece diversas rutas académicas que permiten a los estudiantes de secundaria fortalecer su perfil ante las oficinas de admisiones universitarias.

Los programas Honors y el Bachillerato Internacional (IB) destacan por su rigor, permitiendo que los alumnos aumenten su promedio de calificaciones (GPA) y demuestren un compromiso académico superior según aconseja Best College Aid.

Por otro lado, las clases Advanced Placement (AP), gestionadas por el College Board, y el modelo de Dual Enrollment brindan la oportunidad de obtener créditos universitarios antes de la graduación.

Esta selección estratégica de cursos resulta importante para reducir significativamente la deuda estudiantil, ya que permite convalidar materias y ahorrar miles de dólares en matrículas futuras.

Beneficios

Más allá del beneficio económico y la obtención de becas, cursar estas materias desarrolla habilidades de pensamiento crítico y gestión del tiempo necesarias para el éxito en la educación superior.

Las instituciones valoran a los candidatos que desafían sus capacidades, lo que otorga una ventaja competitiva en procesos de selección altamente selectivos.

Recomendaciones

Se recomienda a los estudiantes mantener un equilibrio entre la carga académica y las actividades extracurriculares, además de consultar con sus consejeros escolares para alinear estas clases con su futura carrera.

Participar en estos programas no solo mejora el currículum, sino que también facilita una transición más fluida hacia las exigencias intelectuales de la universidad.

