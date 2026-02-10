Laser Airlines retoma su vuelo directo Caracas–Madrid–Caracas

Laser Airlines anuncia la reactivación de su operación directa entre Caracas y Madrid a partir del próximo 18 de febrero de 2026.
La ruta contará con tres frecuencias semanales y se realizará con una aeronave Airbus A330, operada por su aliado operativo HiFly.
El itinerario de la ruta entre Caracas y Madrid se mantendrá los días lunes, miércoles y viernes con una salida programada a las 8:05 pm, llegando a Madrid a las 09:50 am del día siguiente.
El itinerario de la ruta entre Madrid y Caracas será los días martes, jueves y domingo, saliendo de Madrid a las 12:40 pm llegando a Caracas a las 5:15 p.m.
Los horarios indicados corresponden a la temporada de invierno vigente hasta el 28 de marzo de 2026.
Con el retorno del vuelo directo, la aerolínea informa que la franquicia de equipaje regresa a su esquema habitual en la ruta:
- Clase Business: 3 maletas de 32 kg cada una + equipaje de mano de 8 kg.
- Clase Turista: 2 maletas de 32 kg cada una + equipaje de mano de 8 kg.
Es importante destacar que la operación del vuelo directo se realizará desde la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en los mostradores de Laser Airlines desde el 150 al 155.
Para más detalle de la operación y condiciones comerciales, estarán a disposición los canales oficiales de la aerolínea.
- WhatsApp: +58 412 496 8370
- Call Center: 0501-LASER00 (0501-5273700)
- Instagram: @laserairlinesoficial
