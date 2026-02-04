Mercantil dice presente en la 10.ª edición del Maratón CAF

Suscríbete a nuestros canales

Mercantil se consolida nuevamente como patrocinante oficial del Maratón CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, fortaleciendo su apoyo a una de las citas deportivas más importantes de la región y su apuesta por el desarrollo sostenible.

Un evento con sello "Evergreen"

El Maratón CAF destaca por ser un evento deportivo verde. Tras obtener la certificación Evergreen del Council for Responsible Sport durante tres años consecutivos (2023-2025), la competición es reconocida por:

Gestión ambiental: Minimización del impacto y uso eficiente de recursos.

Economía circular: Promoción de modelos de consumo responsable.

Impacto social: Generación de beneficios directos para la comunidad local.

Estos pilares se alinean con la Estrategia de Sostenibilidad de Mercantil, contribuyendo directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 13 (Acción por el Clima).

Novedades de la Décima Edición

La carrera se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, con salida y llegada en el Parque Los Caobos. La ruta atravesará los municipios Libertador, Chacao, Sucre y Baruta.

Categoría Distancia Detalle Maratón 42K Ruta tradicional y atletas con movilidad reducida. Media Maratón 21K Ruta tradicional y atletas con movilidad reducida. Nueva Modalidad 10K Incorporación excepcional para ampliar la participación.

Respaldo Integral al Corredor

La seguridad es prioridad. Por ello, Mercantil Seguros protegerá a cada participante, desde la salida hasta la meta, con una póliza de accidentes personales.

Además, la marca vivirá la experiencia desde adentro:

Corredores Mercantil: Colaboradores de la institución participarán en las tres distancias (10K, 21K y 42K).

Voluntariado Mercantil: Más de 40 voluntarios estarán desplegados en los puntos de hidratación para asistir y animar a los atletas en su ruta hacia la meta.

