Adiós a los préstamos SBA para Green Card: la nueva regla que prohíbe el financiamiento a residentes

El panorama para los empresarios inmigrantes en Estados Unidos (EEUU) sufrirá un cambio drástico, según un memorando oficial de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), los titulares de la residencia permanente (Green Card) ya no serán elegibles para los programas de préstamos federales.

Esta es una medida que endurece las políticas de la administración actual hacia la comunidad inmigrante legal y que entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2026.

La nueva directiva establece que solo las empresas cuya propiedad sea 100% de ciudadanos estadounidenses y cuyos dueños residan dentro del país podrán acceder a estos fondos.

Esta decisión elimina el criterio anterior que permitía la participación de residentes permanentes siempre que la mayoría de la empresa (51%) estuviera en manos de ciudadanos.

Es importante destacar que, muchas franquicias operadas por familias inmigrantes dependen de estos préstamos para abrir nuevas locaciones.

Por lo que ahora ser ciudadano estadounidense no es solo un estatus civil, sino un requisito financiero vital para el crecimiento empresarial.

Si desea consultar el comunicado, el número específico del documento emitido por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) es: Policy Notice 5000-876441.

Impacto en préstamos: el fin del programa 7(a) para residentes

El impacto más fuerte se sentirá en el programa 7(a), el crédito más popular y versátil de la SBA, que ofrece hasta $5 millones de dólares para capital de trabajo, compra de equipo o bienes raíces.

Hasta diciembre pasado, la SBA permitía un margen de participación extranjera o de residentes del 5%.

Sin embargo, la nueva orden de "tolerancia cero" dictamina que cualquier porcentaje de propiedad en manos de un titular de Green Card, o incluso de un ciudadano estadounidense que resida fuera del país, descalificará automáticamente a la empresa para recibir el préstamo.

Aunque el programa 7(a) es el más afectado, otras líneas de crédito menor también están bajo revisión, por lo que la exclusión podría ser total para cualquier fondo gestionado por la SBA.

De hecho, el texto enfatiza que los Residentes Permanentes Legales (titulares de green card) ya no son elegibles para tener ninguna participación accionaria en empresas que busquen financiamiento de la SBA.

Reacciones y críticas en el Congreso

La medida ha desatado una tormenta política en Washington.

La representante Nydia Velázquez y el senador Edward J. Markey, líderes de los comités de Pequeñas Empresas, calificaron la medida como un acto que "prefiere el odio sobre el apoyo a quienes trabajan duro por el país".

Según los legisladores, esta política contradice el propósito histórico de la SBA de fomentar el crecimiento económico y penaliza a residentes que pagan impuestos y generan empleos.

A pesar de las cartas de protesta enviadas por el Congreso en meses anteriores, la SBA ha seguido adelante con la restricción sin emitir respuestas formales.

¿Qué debe hacer si tiene un negocio?

Si usted es titular de una Green Card y es dueño o socio de una empresa, es fundamental que tome medidas antes de la fecha límite:

Acelere su solicitud actual: si ya tiene un trámite de préstamo SBA en curso, contacte a su banco de inmediato.

Las solicitudes deben estar aprobadas y procesadas antes del 1 de marzo para evitar quedar bajo la nueva normativa.

Revise su estructura societaria: si su socio es ciudadano pero usted tiene Green Card, su empresa quedará fuera de los préstamos SBA.

Consulte con un asesor legal si la reestructuración de la propiedad es una opción viable para su caso.

Busque alternativas privadas: ante el cierre del financiamiento federal, explore préstamos con CDFI (Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario) o cooperativas de crédito locales, que suelen tener criterios más flexibles y no siempre dependen de las reglas estrictas de la SBA. Verificación de ciudadanía: esté preparado para procesos de auditoría más rigurosos. Los prestamistas ahora exigirán pruebas exhaustivas de la ciudadanía de todos los dueños de la empresa.

