Guía para contribuyentes: ¿Cómo subir documentos al IRS de forma segura y rápida?

El Servicio de Impuestos Internos ha dado un gran paso hacia la modernización con su nueva Herramienta de carga de documentos del IRS.

Esta plataforma está diseñada para que puedas gestionar tus trámites de manera sencilla y rápida, directamente desde la palma de tu mano.

¿De qué trata la herramienta de carga de documentos del IRS?

Es una plataforma digital segura que permite a los contribuyentes enviar documentos escaneados o fotos de sus comprobantes directamente a la agencia.

Esta innovación tiene como objetivo reemplazar el envío de papel, lo que acelera los tiempos de procesamiento y proporciona una confirmación inmediata de recepción.

De acuerdo con el sitio web IRS.gov, esta herramienta no solo hace la vida más fácil para los ciudadanos, sino que también ayuda a los empleados del IRS a manejar los casos de manera más eficiente al recibir la información en un formato digital.

¿Quiénes pueden utilizar esta herramienta?

No todos los contribuyentes tienen acceso libre a ella en cualquier momento; el uso es por invitación. Puedes acceder si:

Recibiste un aviso o carta del IRS que incluya un enlace específico, un código QR o un código de acceso de 10 dígitos.

Un representante del IRS te indicó de manera clara que debías cargar documentos a través de este medio durante una llamada o interacción oficial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Para ingresar al sistema, el IRS te pedirá algunos datos básicos que validen tu identidad y conecten los archivos con tu caso:

Código de acceso (si te lo proporcionaron en la carta).

Número de aviso o carta (por ejemplo, CP75 o CP05).

Tu nombre y apellido tal como aparecen en la correspondencia.

Número de identificación: Puede ser tu Número de Seguro Social (SSN), ITIN o el EIN si se trata de un negocio.

¿Qué documentos se pueden cargar en la herramienta del IRS?

La herramienta está diseñada para enviar documentación de apoyo, no para presentar declaraciones de impuestos originales. Los contribuyentes suelen cargar:

Pruebas de ingresos: Formularios W-2, 1099 o recibos de pago.

Sustento de créditos: Documentos que validen el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos.

Identificación: Copias de actas de nacimiento o tarjetas de seguro social.

Gastos: Recibos de facturas médicas o donaciones caritativas si estás bajo auditoría.

Es importante mencionar que, el sistema acepta hasta 40 archivos a la vez en formatos PDF, JPG, JPEG o PNG. Cada archivo tiene un límite de tamaño de 15 MB.

