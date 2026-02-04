Bad Bunny llegó para romperla en el Super Bowl: este es el costo por medio minuto de publicidad en el Show

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero de 2026 entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, no solo atrae a millones de espectadores por el deporte, sino también por los espectaculares anuncios publicitarios. En esta edición, los interesados podrían costar hasta 10 millones de dólares en uno de los elementos más codiciados del evento.

El atractivo adicional de este año es la participación de Bad Bunny en el espectáculo del medio tiempo, cuya presencia ha incrementado el interés de las marcas por asegurar los mejores espacios comerciales. La expectativa generada por su show ha transformado el Super Bowl no solo en un evento deportivo, sino también en una plataforma de marketing global.

Precios récord en los anuncios

Para la edición de 2026, los costos publicitarios han alcanzado cifras sin precedentes. Los anuncios de 30 segundos que se emiten durante la transmisión se cotizan, en promedio, en 8 millones de dólares, mientras que algunas posiciones estratégicas pueden superar los 10 millones, dependiendo de la hora y el segmento del partido.

Estos precios reflejan no solo el alcance masivo del evento, sino también la importancia de los anuncios en la cultura popular. Muchos de estos comerciales se convierten en temas de conversación incluso antes de finalizar el juego, generando repercusión en redes sociales y medios de comunicación a nivel mundial.

Factores que impulsan los costos

Uno de los principales factores que mantiene altos los precios de los anuncios es la audiencia global del Super Bowl, que alcanza decenas de millones de personas en vivo y millones más a través de plataformas digitales y transmisiones internacionales. Este alcance convierte cada anuncio en una oportunidad única para que las marcas logren visibilidad instantánea.

Además, la competencia entre sectores como tecnología, automóviles, salud y bienes de consumo ha intensificado la demanda de espacios publicitarios. La combinación de nuevas marcas que ingresan al evento y anunciantes recurrentes que aseguran posiciones privilegiadas eleva los costos y establece un estándar cada vez más alto para futuros eventos.

El espectáculo del medio tiempo como catalizador

El show del medio tiempo encabezado por Bad Bunny no solo atrae espectadores, sino que también incrementa la atención mediática hacia los anuncios. Las marcas buscan vincularse con un público que se encuentra altamente involucrado durante la presentación del artista, lo que aumenta la presión por asegurar los espacios más visibles y estratégicos.

Este efecto multiplicador extiende el impacto de los anuncios más allá de los 30 segundos en pantalla. Las campañas publicitarias relacionadas con el Super Bowl se discuten en redes sociales, medios de comunicación y plataformas digitales antes, durante y después del evento, justificando la inversión millonaria de las marcas.

Evolución y proyección de la publicidad

A lo largo de los últimos años, los costos por anuncios en el Super Bowl han mostrado un crecimiento sostenido. Las cifras actuales no solo reflejan la magnitud del evento, sino también la evolución de su valor como plataforma publicitaria global.

La combinación de una audiencia masiva, la presencia de artistas de renombre como Bad Bunny y la cobertura mediática constante convierte a cada espacio comercial en una inversión estratégica. Este patrón indica que la tendencia al alza en los precios de los anuncios probablemente continuará en futuras ediciones del Super Bowl.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube