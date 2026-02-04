¡Michael Jackson en la pantalla grande! Revelan el primer tráiler del biopic sobre el Rey del pop

Suscríbete a nuestros canales

El camino a la gloria y la compleja relación con la figura paterna toman el centro del escenario en el nuevo y completo avance de la película. Dirigida por Antoine Fuqua y avalada por la familia Jackson, la cinta busca capturar el espíritu, la creatividad y las contradicciones del artista más influyente de la música pop.

Un vistazo a la leyenda y sus conflictos

El tráiler de poco más de dos minutos establece un tono épico y personal. Comienza con afirmaciones destinadas al propio Michael: "Eres confiado. Eres fuerte. Eres hermoso. Eres el más grande de todos los tiempos". Rápidamente, transporta al espectador a los violentos orígenes familiares en Gary, Indiana, y al férreo control de Joe Jackson (un magistral Colman Domingo), quien sentencia a sus hijos: "En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor".

La tensión dramática se palpa en una escena de confrontación. Cuando un joven Michael duda tras un plan de su padre, Joe responde con firmeza: "Yo te dije en qué pensar". Estos momentos se intercalan con recreaciones fastuosas de sus mayores hitos: el primer moonwalk, las sesiones de estudio con Quincy Jones, los videoclips de "Billie Jean" y "Thriller", e incluso una referencia al accidente con el pelo durante el rodaje del comercial de Pepsi en 1984.

El hombre detrás del mito: Jaafar Jackson

La apuesta más audaz de la producción es, sin duda, el casting del protagonista. Jaafar Jackson, sobrino de Michael e hijo de Jermaine Jackson, hace aquí su debut actoral. Los primeros planos del tráiler enfatizan su sorprendente parecido físico con el ícono, pero es en las escenas de baile donde la transformación parece completa.

El director Antoine Fuqua ha sido enfático en su apoyo: "Más importante que nada, es Jaafar quien personifica a Michael... Es el espíritu de Michael lo que se transmite de manera mágica". La propia madre de Michael, Katherine Jackson, interpretada por Nia Long en la película, respaldó la elección afirmando que Jaafar "encarna a mi hijo". El elenco se completa con un grupo estelar que incluye a Miles Teller como el abogado John Branca, y Kat Graham como Diana Ross.

Un proyecto bajo el microscopio

"Michael" no llega exento de polémica y altas expectativas. La película, producida con el apoyo del estate de Jackson, ha enfrentado retrasos significativos—su estreno se postergó desde marzo de 2025 hasta abril de 2026—y un turbulento proceso de producción que incluyó reshoots extensivos. Reportes indican que el guion original violaba un antiguo acuerdo legal relacionado con acusaciones de abuso sexual, lo que obligó a reescribir gran parte del tercer acto.

La hija del artista, Paris Jackson, ha distanciado públicamente sus opiniones del filme, acusando a un guion previo de contener "mentiras descaradas" y de "halagar a una sección muy específica de los fans". Además, el avance no aclara hasta qué punto la película abordará las controversias que marcaron la vida posterior del astro, enfocándose más bien en su ascenso artístico hasta la cima. Este enfoque ha llevado a algunas publicaciones a prever un tono similar al de "Bohemian Rhapsody".

La cuenta regresiva para el estreno

El lanzamiento de este tráiler completo confirma que la cuenta regresiva está en marcha. "Michael" llegará a los cines—incluyendo salas IMAX—en todo el mundo el 24 de abril de 2026. El proyecto ya demostró su poder de convocatoria cuando un teaser previo superó los 116 millones de vistas en 24 horas, batiendo el récord de tráiler más visto para un biopic musical.

La pregunta que flota en el aire es si la película logrará equilibrar la celebración del genio artístico con una mirada honesta al hombre complejo que había detrás. Lo que el tráiler promete es, al menos, un espectáculo cinematográfico de primera clase: un viaje emotivo y visualmente deslumbrante por la creación de una leyenda. El Rey del Pop está a punto de reclamar su trono en la pantalla grande.

