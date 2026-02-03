Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan rumores de romance en París

Suscríbete a nuestros canales

La socialité Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, han acaparado las noticias, tras disfrutar del pasado fin de semana de una romántica escapada juntos en París.

Según reportaron varios medios, como The Sun y TMZ, ambas celebridades viajaron por separado a la capital francesa, con el fin de conocerse mejor y estar alejados de todo, en una cita llena de lujos. Kim se trasladó en un jet privado, valorado en 100 millones de dólares, y con un gran equipaje, acompañada por dos guardaespaldas, hasta el hotel y club privado Estelle Manor, ubicado en Oxfordshire, donde una hora después llegó Lewis en un helicóptero.

Diversas fuentes que confirmaron la información, revelaron que ambos "compartieron habitación en la parte principal de la propiedad, de aproximadamente 344 metros cuadrados, y "se les concedió el uso exclusivo del elegante spa y de la piscina del club de campo, antes de cenar juntos".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube