J Balvin confirmó que irá al Super Bowl a ver el show de Bad Bunny

El cantante colombiano J Balvin confirmó su reconciliado con Bad Bunny, y hasta confesó que irá a verlo el próximo fin de semana en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

“Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere. Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande”, dijo Balvin a EFE durante la alfombra roja de los premios Grammy 2026, en Los Ángeles.

El artista colombiano que el próximo 8 de febrero estará entre el público disfrutando de su show, desde el estadio Levi’s de Santa Clara, California, donde Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en solitario en el medio tiempo en la final de la NFL.

Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México. En Venezuela pueden disfrutar de toda la cobertura del Super Bowl a través de la señal de Meridiano TV.

