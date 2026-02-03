¡Camino al Miss Universo! Así comienzan los preparativos de Clara Vegas para el certamen más importante

Suscríbete a nuestros canales

Con energía y frente a la cámara de su teléfono, la Miss Venezuela 2025, Clara Vega, anunció el inicio oficial de su preparación conjunta para Miss Universo. En un video compartido en redes sociales, detalló el primer día de entrenamientos intensivos junto al equipo de candidatas internacionales, marcando el punto de partida de una rutina que incluye investigación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, clases de oratoria, pasarela y baile.

Una preparación en equipo y con agenda global

La fase grupal de la preparación ha comenzado con énfasis en el contenido social. “Más tarde tuvimos clase oratorial… que nos hizo hacer un poco de research de los 17 Objetivos Sostenibles”, explicó la miss, revelando una de las facetas más importantes de la competencia moderna: la defensa de una causa con impacto global. Su familiaridad con los objetivos en inglés —“Me los sé en inglés, pero no me los sé en español”— subraya la naturaleza internacional de su formación.

El "spanglish" como estrategia

Con la espontaneidad que la caracteriza, la miss abordó un tema lingüístico sin tapujos. Dirigiéndose directamente a su audiencia, declaró: “Yo sé que no les gusta el spanglish, pero les voy a decir que el spanglish está aquí y se va a quedar”.

Durante el video, la candidata tuvo una pausa alegre al descubrir que le habían dedicado una canción en TikTok. “Me hicieron una canción, la amo demasiado… Es demasiado yo”, expresó con genuina emoción. Este vínculo orgánico con las plataformas digitales y sus seguidores se ha convertido en un componente inseparable del viaje de cualquier figura pública joven, incluyendo a las reinas de belleza.

El camino hacia la corona universal

La agenda parece estar llena. “Ahorita en la tarde tenemos una clase de pasarela y después tenemos una clase de baile. Ahí les iré mostrando”, prometió, indicando que compartirá fragmentos de este proceso con sus seguidores. Este acceso tras escena humaniza la rigurosa preparación y construye una narrativa compartida con el público.

