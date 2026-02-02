Incidente inesperado para Ricardo Peralta y César Doroteo en su viaje de Tijuana a Mexicali: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

Ricardo Peralta y César Doroteo atravesaron una situación alarmante mientras se trasladaban por carretera desde Tijuana hasta Mexicali, cuando el vehículo en el que viajaban presentó una falla que rápidamente se convirtió en un incendio. El momento fue compartido en tiempo real a través de una transmisión en vivo, donde narraron cómo todo ocurrió en cuestión de minutos.

Según explicó Peralta, una alerta apareció en el tablero indicando un problema en la transmisión, lo que los llevó a detener la marcha para revisar qué estaba ocurriendo.

La señal en el tablero fue la primera advertencia

El influencer relató que, tras encenderse el foco de emergencia, comenzaron a sentir aire caliente dentro de la camioneta, algo que les pareció extraño. La situación se volvió más preocupante cuando decidieron bajar del vehículo y observar con mayor detenimiento.

Fue en ese momento cuando descubrieron que el fuego ya estaba activo en la parte baja de la unidad, extendiéndose con rapidez.

Las llamas obligaron a evacuar de inmediato

Al notar el incendio, todos se alejaron rápidamente para evitar quedar atrapados o sufrir lesiones. En cuestión de minutos, el vehículo quedó envuelto en llamas mientras el humo se elevaba en plena carretera.

Las imágenes del momento, difundidas por ellos mismos, generaron impacto entre sus seguidores, quienes siguieron el incidente casi en tiempo real.

Confirmaron que lograron salir ilesos

Peralta aseguró durante la transmisión que tanto él como César Doroteo se encontraban bien y fuera de peligro. Aunque la camioneta quedó prácticamente destruida, lo más importante fue que ninguno resultó herido.

El creador de contenido agradeció los mensajes de apoyo que comenzaron a llegar tras difundirse lo ocurrido.

Aun con el fuerte susto, ambos confirmaron que continuarían con su agenda en Mexicali, aunque reconocieron que el incendio complicó el traslado y les ocasionó pérdidas materiales.

