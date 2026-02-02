Bad Bunny gana el álbum del año en los Grammy a una semana del Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer artista en ganar el premio al Álbum del Año en los Grammy con un disco íntegramente en español, "Debí Tirar Más Fotos", a una semana de su tan esperada actuación en el LX del Super Bowl, evento que se transmitirá, de forma exclusiva, este 8 de febrero por las pantallas de Meridiano TV.

El puertorriqueño, quien también obtuvo el premio al Mejor Álbum de Música Urbana y a la Mejor Interpretación de Música Global, cerró una noche en la que sus discursos contra las políticas migratorias estadounidenses resonaron tanto como su música.

Un triunfo histórico y un mensaje de amor

La victoria de "Debí Tirar Más Fotos" en la categoría principal marca un antes y un después para la música latina. El propio Harry Styles, ganador del premio en 2023, fue el encargado de entregarle el galardón al boricua, quien emocionado dedicó el premio a los inmigrantes. Pero fue al recibir el Grammy al Mejor Álbum Urbano horas antes cuando Bad Bunny lanzó un poderoso mensaje: "Antes de darle gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!", declaró, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., y añadiendo: "No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos seres humanos y somos estadounidenses". Su discurso fue recibido con una ovación masiva.

Los ganadores de la gala

En las categorías generales, Kendrick Lamar fue el artista más premiado de la noche, convirtiéndose en el rapero con más Grammys de la historia al ganar 5 premios, incluidos Grabación del Año por "Luther" con SZA y Mejor Álbum de Rap por "GNX". Billie Eilish, junto a su hermano Finneas, ganó Canción del Año por "Wildflower", y Olivia Dean fue coronada como Mejor Artista Nuevo.

Las "Cuatro Grandes" Categorías (The Big Four)

Álbum del Año: "Debí Tirar Más Fotos" – Bad Bunny.

Grabación del Año: "Luther" – Kendrick Lamar con SZA.

Canción del Año: "Wildflower" – Billie Eilish.

Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean.

Rock y Música Alternativa

Mejor Interpretación de Rock: "Changes (Live From Villa Park)" – Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman II.

Mejor Álbum de Rock: "Never Enough" – Turnstile.

Mejor Interpretación de Música Alternativa: "Alone" – The Cure.

Mejor Álbum de Música Alternativa: "Songs of a Lost World" – The Cure.

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa: "Papota" – CA7RIEL & Paco Amoroso.

Pop y Dance/Electrónica

Mejor Álbum Vocal de Pop: "Mayhem" – Lady Gaga.

Mejor Interpretación Pop Solista: "Messy" – Lola Young.

Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo: "Defying Gravity" – Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Mejor Grabación Dance/Electrónica: "End of Summer" – Tame Impala.

Mejor Álbum Dance/Electrónico: "Eusexua" – FKA twigs.

Rap

Mejor Interpretación de Rap: "Chains & Whips" – Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar & Pharrell Williams.

Mejor Interpretación de Rap Melódico: "Luther" – Kendrick Lamar con SZA.

Mejor Álbum de Rap: "GNX" – Kendrick Lamar.

Country

Mejor Interpretación Solista de Country: "Bad As I Used to Be" – Chris Stapleton.

Mejor Álbum de Country Contemporáneo: "Beautifully Broken" – Jelly Roll.

R&B

Mejor Interpretación de R&B: "Folded" – Kehlani.

Mejor Álbum de R&B: "Mutt" – Leon Thomas.

Música Latina

Mejor Álbum Pop Latino: "Cancionera" – Natalia Lafourcade.

Mejor Álbum de Música Urbana: "Debí Tirar Más Fotos" – Bad Bunny.

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluye Tejano): "Palabra De To’s (Seca)" – Carín León.

Mejor Álbum Latino Tropical: "Raíces" – Gloria Estefan.

Mejor Interpretación de Música Global: "EoO" – Bad Bunny.

Música Clásica y otros

Mejor Interpretación Coral: "Ortiz: Yanga" – Filarmónica de Los Ángeles, Tambuco Percussion Ensemble & Los Angeles Master Chorale (dirigido por Gustavo Dudamel).

Mejor Álbum de Jazz Latino: "A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole" – Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

