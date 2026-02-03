Protesta silenciosa en los Grammy 2026: celebridades llevaron un mensaje para el ICE en plena gala

Suscríbete a nuestros canales

La noche de los Premios Grammy 2026 no solo estuvo marcada por premios, actuaciones y moda, sino también por una acción colectiva que llamó poderosamente la atención del público. Durante la ceremonia realizada en Los Ángeles, numerosos artistas decidieron portar un distintivo con la frase “ICE Out”, una consigna que rápidamente se convirtió en tendencia.

El gesto fue interpretado como una manifestación pública contra las políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente aquellas vinculadas a los operativos del servicio de inmigración.

Una campaña que tomó fuerza entre las celebridades

La iniciativa no surgió de manera improvisada. Semanas antes, figuras del entretenimiento comenzaron a mostrar estos pines en eventos importantes, dando visibilidad a una campaña impulsada por organizaciones defensoras de derechos civiles y laborales.

Con el paso de los días, el mensaje se expandió entre actores, músicos y personalidades públicas, hasta consolidarse como una presencia notoria en una de las galas más importantes de la industria musical.

Billie Eilish, Justin Bieber y otras figuras se sumaron al mensaje

Durante la alfombra roja y dentro del recinto, las cámaras captaron a artistas de gran proyección internacional como Billie Eilish, Justin Bieber, Kehlani y Joni Mitchell luciendo el distintivo en sus atuendos de gala.

La imagen de celebridades de distintas generaciones unidas por una misma causa generó miles de comentarios en redes sociales y convirtió el accesorio en uno de los elementos más comentados de la noche.

Mensajes directos desde el escenario

Más allá del símbolo visual, algunos músicos aprovecharon sus discursos de agradecimiento para hacer referencias al tema migratorio y enviar mensajes de apoyo a las comunidades afectadas, estre ellos el icónico mensaje de Bad Bunny.

La presencia masiva del pin “ICE Out” dejó claro que los Grammy 2026 no fueron solo una celebración artística, sino también una plataforma para expresar posturas políticas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube