Johanna Fadul en problemas: se disculpa tras comentario despectivo sobre el color de piel de su compañero en La Casa de los Famosos

Durante el tenso posicionamiento del domingo de eliminación, Johanna Fadul cruzó una línea que desató una polémica en redes. La actriz de Sin senos sí hay paraíso, dirigió al bailarín Campanita una frase que al instante fue calificada de racista por sus compañeros y por miles de usuarios en redes sociales: "Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel". La controversia, que ha opacado la competencia, culminó con una disculpa pública de Fadul, visiblemente afectada y entre lágrimas.

La reacción interna

El impacto dentro de la casa fue inmediato. Campanita expresó su desconcierto y rechazo, aclarando que no había dado motivos para un ataque personal basado en su color de piel. La respuesta más contundente vino de Maiker Smith, también participante afrodescendiente, quien usó su propio posicionamiento para señalar el error: "La mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad".

Smith no estuvo solo. Valentino Lázaro se sumó a las disculpas hacia Campanita, y Karen Sevillano, desde el programa del After, afirmó que "asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio". La reacción captada en las transmisiones paralelas de exparticipantes como La Liendra reflejó el shock general, con el influencer llevándose las manos a la cabeza ante las palabras de Fadul.

"Con mi corazón roto te lo digo"

Tras la presión interna y la avalancha de críticas en redes sociales, donde usuarios exigían su expulsión, Johanna Fadul abordó a Campanita para pedirle disculpas directamente ante las cámaras. "Jamás quise ofenderte, jamás quise meterme con tu color de piel. Al contrario, creo que te he dicho muchas veces que me pareces un negro hermoso y espectacular", expresó Fadul, y añadió: "Me dejé llevar porque los posicionamientos tienen que ser duros, pero con mi corazón roto en este momento te digo que jamás en la vida quise herirte ni ofenderte". En declaraciones posteriores a cámara, reconoció que no se siente orgullosa de lo ocurrido y que no representa lo que ella es como persona.

"Ella no tiene el racismo en su corazón"

Fuera del reality, la polémica escaló con la intervención del esposo de Fadul, el actor y músico Juanse Quintero. A través de Instagram, Quintero emitió un comunicado defendiendo a su esposa. Aunque reconoció sentirse "muy afectado" por sus palabras, negó rotundamente que hubiera una intención racista: "Ella no tiene el racismo en su corazón".

Su defensa argumentó que se trató de un "error de expresión" producto de los nervios y la presión del juego, sugiriendo que "equivocarse al hablar no siempre refleja lo que realmente se siente". Quintero pidió al público no sumarse a la "ola del odio" y utilizar el caso para reflexionar sobre el poder del lenguaje.

Más allá de un "calor del momento"

El comunicador Juan Camilo Vásquez señaló que "el contexto no limpia el racismo, solo lo vuelve más peligroso cuando se empieza a normalizar frente a millones de personas".

Vásquez fue más allá, definiendo el acto con claridad: "Eso es racismo. Cuando uno usa el color de piel de otra persona para descalificarla o descalificar su alma o su mente, no está atacando una conducta de alguien, está atacando una identidad". Subrayó que se trata de "una forma de violencia" y no de un simple expresión o del calor del momento.

La producción del reality no ha anunciado medidas disciplinarias hasta el momento.

