¡De pie y de vuelta! Estrellita del Llano anuncia su recuperación tras exitosa cirugía en California

Suscríbete a nuestros canales

Estrellita del Llano anunció este lunes a través de sus redes sociales su feliz recuperación tras ser sometida a una cirugía de fémur el pasado enero en la Clínica Vista de California. La artista, de 89 años, mostró en imágenes su regreso a la movilidad, agradeciendo el apoyo masivo de su público.

El camino hacia la recuperación

La intervención quirúrgica se realizó a principios de año en un reconocido centro médico de California. Este tipo de procedimientos en adultos mayores requiere un cuidadoso periodo de rehabilitación, que la artista ha superado con notable éxito. En su mensaje, Estrellita del Llano destacó: "¡De pie y con el corazón rebosante! No hay mayor satisfacción que volver a sentir la firmeza de mis pasos".

La artista hizo especial énfasis en agradecer a los avances médicos y al equipo que la atendió, pero sobre todo al cariño de sus seguidores: "Sus mensajes y oraciones han sido el motor de mi fuerza", expresó con emoción en su publicación de Instagram.

Una vida dedicada al espectáculo

Con una carrera que abarca más de siete décadas, Estrellita del Llano —cuyo nombre real es Esther Socorro Gutiérrez— es conocida como "La Novia de Venezuela" y ha sido figura fundamental en la radio y televisión del país.

Mirando hacia adelante con fe

Aunque no especificó plazos para su retorno a los escenarios, el tono optimista de su mensaje —"¡Seguimos adelante con más fe que nunca!"— sugiere que la artista planea continuar su vida artística.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube