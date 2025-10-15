¡Lo revela todo! Kim Kardashian habla sobre su divorcio con Kanye West: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Durante la conversación con la anfitriona Alex Cooper, Kim Kardashian reconoció tener dificultades para procesar el final de su relación con Kanye West. "Tengo el problema de solo recordar lo bueno", confesó la empresaria, añadiendo que es "una persona que perdona".

Kardashian, quien se divorció oficialmente de West en 2022 después de estar separada desde 2021, reflexionó sobre su crecimiento personal post-divorcio: "Conforme maduras, ya no toleras esa mierda", explicó al referirse a las relaciones tóxicas.

La estrella de televisión también compartió una perspectiva sobre su educación, señalando que sus padres, Kris Jenner y Robert Kardashian, fueron "el mejor ejemplo" que pudo tener, aunque reconoció que no necesariamente tomó decisiones similares en sus propias relaciones.

Desafíos en la coparentalidad

Uno de los temas más delicados que abordó Kardashian fue la crianza compartida de sus cuatro hijos con West. La empresaria respondió directamente a las acusaciones que sugieren que impide que sus hijos vean a su padre: "Siempre que él lo pide, yo dejo que los vea", afirmó de manera categórica.

Reveló que han pasado "algunos meses" sin tener noticias del rapero, pero mantiene una postura consistente de no hablar negativamente sobre él frente a sus hijos: "Nunca digo nada negativo de su padre, porque hay suficientes cosas sobre él afuera, y lo último que necesitan es escucharlo de mí".

La perspicacia de North West

Kardashian compartió un conmovedor momento con su hija mayor, North West, de 10 años, quien ha demostrado una notable perspicacia sobre la situación familiar. La empresaria reveló que North la confrontó al notar que lloraba a escondidas: "Me dijo el otro día: 'Mamá, tienes que volver a casarte. Te estás haciendo demasiado mayor y nadie va a lidiar con esto'".

Esta no sería la primera vez que North hace comentarios sobre la vida sentimental de su madre, según Kardashian: "Me lo dice todo el tiempo", afirmó entre risas durante la entrevista.

Contexto de la entrevista

La aparición de Kim Kardashian en 'Call Her Daddy' marca una de las ocasiones más personales en que ha hablado sobre su divorcio, tema que generalmente evita abordar en profundidad en público. La entrevista se produce en un momento en que ambos ex cónyuges han seguido caminos profesionales separados, con Kardashian enfocada en sus negocios de belleza y moda, mientras West ha enfrentado controversias públicas por sus declaraciones y asociaciones .

Kardashian y West estuvieron juntos durante casi 15 años antes de su separación definitiva, un período que incluyó su matrimonio en 2014 y el nacimiento de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

