Visas y trámites: qué necesitan las misses para competir en el extranjero

Cuando una reina de belleza recibe la banda de su país, no solo empieza una carrera de entrenamientos, ensayos y vestidos: también comienza un proceso diplomático y legal que le permitirá pisar la pasarela del concurso internacional.

Cada año, cientos de misses deben tramitar visas y permisos de viaje según el país donde se celebre el certamen. Y aunque muchos creen que las organizaciones lo solucionan todo, lo cierto es que las embajadas y consulados tienen la última palabra.

¿Qué tipo de visa necesitan las concursantes?

Todo depende del país anfitrión y del rol que la participante cumplirá durante el evento. Si el concurso no implica remuneración ni actividades comerciales, la mayoría de las reinas entra con una visa de visitante o de turismo, como la B1/B2 en Estados Unidos o la Schengen en Europa.

Sin embargo, cuando la concursante realiza presentaciones oficiales, participa en campañas publicitarias o tiene contratos vinculados al evento, el caso cambia. En esos escenarios, los países suelen exigir visas especiales de trabajo temporal o entretenimiento, como la P-1 o la O-1 que otorga Estados Unidos a artistas o figuras públicas con reconocimiento internacional.

Los documentos que suelen pedir las embajadas

Antes de viajar, las misses deben preparar un dossier con todos los soportes que justifiquen su estadía. Entre los requisitos más comunes están el pasaporte vigente, la carta de invitación del certamen, los boletos aéreos de ida y vuelta, prueba de alojamiento y fondos suficientes para cubrir los gastos personales.

A eso se suman las fotografías tipo visa, el formulario oficial del país y, en algunos casos, una carta del director nacional del concurso confirmando que la candidata representa oficialmente a su país. Cada embajada evalúa la solicitud de forma independiente, y una invitación del certamen no garantiza automáticamente la aprobación del visado.

El papel de las organizaciones nacionales

Los directores nacionales suelen ser los responsables de coordinar toda la documentación junto a la organización internacional. Son ellos quienes gestionan las cartas de respaldo, verifican la información de la concursante y se comunican con las embajadas si surge algún inconveniente.

Uno de los fallos más frecuentes es iniciar el trámite a última hora. Las embajadas suelen tener largas listas de espera, y algunos países exigen entrevistas presenciales que pueden tardar semanas. También es habitual que las misses confíen demasiado en las cartas de invitación, sin respaldarlas con documentos financieros o laborales que prueben su arraigo al país de origen.

Documentos que necesitarán para viajar a Tailandia para el Miss Universo 2025

La mayoría de las misses que viajan a Tailandia lo hacen con una Visa de Turista (TR), ya que su estadía suele ser corta (menos de 60 días) y el propósito declarado es participar o asistir a un evento cultural o de belleza.

Esta visa puede solicitarse en la embajada o consulado tailandés del país de origen la cual le permitirá una estancia de hasta 60 días, prorrogable una vez por 30 días más.

Se debe demostrar que se cuenta con boletos de regreso, reservas de hotel y solvencia económica (mínimo 20,000 bahts tailandeses, unos 540 USD, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia).

En los casos de que vaya a percibir alguna compensación económica, al igual que hacia Estados Unidos, debe pedir una Non-Immigrant Visa categoría “B” (Business) o una Non-Immigrant Visa “O” (Other), dependiendo de la función que cumpla durante el evento en igualmente presentar una invitación oficial del certamen

Casi todos los concursos internacionales que se celebran en Tailandia (como Miss Grand International) emiten una carta de invitación oficial dirigida a la embajada tailandesa del país de la candidata.

Formulario digital de llegada TDAC

Desde mayo de 2025, todas las personas que viajan a Tailandia deben llenar la Thailand Digital Arrival Card (TDAC), una versión electrónica del antiguo formulario de inmigración.

Además, Tailandia exige que los visitantes tengan un pasaporte con al menos seis meses de vigencia a partir de la fecha de entrada.

También se recomienda (y en algunos certámenes es requisito) contar con seguro médico internacional que cubra emergencias y accidentes, especialmente porque las misses participan en eventos públicos y actividades físicas o escénicas.

