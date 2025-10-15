Kim Kardashian provoca al mundo con su nueva locura fashion: asi es la prenda que excede la creatividad

Suscríbete a nuestros canales

Las Kardashian no dejan de llamar la atención, esta vez se trata de Kim quién tuvo una creativa idea para su marca de ropa interior, una prenda que parece un híbrido entre arte contemporáneo y humor, tan llamativo como espeluznante.

Su marca SKIMS acaba de lanzar una pieza de lencería cubierta con pelo sintético, y el internet no ha podido dejar de hablar de ello. El diseño, tan desconcertante como ingenioso, ha dividido opiniones y consolidado a Kim como la reina indiscutible de la provocación fashion.

Un concepto que desafía cualquier etiqueta

El protagonista del lanzamiento es un microtanga con base de malla translúcida y un detalle frontal cubierto con mechones artificiales que simulan cabello humano. Disponible en distintos tonos, desde rubio hasta negro intenso, y en texturas que van de lo liso a lo rizado, el diseño se presenta como una celebración del cuerpo y del humor. La propia campaña lo describe como “una prenda que juega con lo inesperado”.

La reacción en redes fue inmediata. Algunos se burlaron, otros se escandalizaron, y muchos, simplemente, no pudieron resistirse a comprarlo. En cuestión de horas, la pieza se agotó en la tienda online de SKIMS. Entre memes, risas y comentarios irónicos, el producto se convirtió en el nuevo fenómeno viral del universo Kardashian. Al final, lo que comenzó como un gesto extravagante terminó siendo otro golpe maestro de marketing.

Kim y su habilidad para convertir el absurdo en tendencia

Desde hace años, Kim Kardashian domina el arte de provocar sin pedir disculpas. Sabe que en la era del algoritmo, la atención lo es todo. Con esta prenda, no solo reta las normas de la moda íntima, sino que demuestra que la creatividad puede tener una dosis de locura. No importa si la gente lo ama o lo odia: lo importante es que todos lo estén mirando, y en eso Kim siempre gana.

Su lencería con pelo sintético no pretende ser convencional; es una sátira, una burla elegante, un experimento que combina moda, ironía y poder mediático. Y aunque muchos no la entiendan, lo cierto es que nadie ha podido ignorarla. Al final, esa es la verdadera genialidad detrás de SKIMS: convertir lo impensable en noticia, y la risa en una tendencia global.

