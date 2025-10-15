De empresaria a cantante: todos los detalles del debut musical de Kylie Jenner

Suscríbete a nuestros canales

El lanzamiento de «Fourth Strike» (disponible en todas las plataformas digitales) marca la primera participación oficial de Kylie Jenner en un tema musical. La noticia fue confirmada por la propia Jenner a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotos y videos en el estudio de grabación.

En su publicación, Jenner reveló que esta colaboración pone fin a un rumor de larga data. "Hubo un pequeño rumor hace 10 años de que yo era la que cantaba en '3 Strikes'! No fui yo (ojalá lo fuera) así que tuve la idea de juntarnos para el 'fourth strike' y en realidad sería YO la artista invitada". El tema original, «3 Strikes»de Terror Jr, fue utilizado en 2016 en la campaña publicitaria del lanzamiento de los primeros glosses labiales de Kylie Cosmetics, lo que en su momento generó especulaciones sobre si Jenner era la voz misteriosa detrás de la canción.

El Regreso de «King Kylie»

Este debut musical es solo una pieza en el relanzamiento integral de la era «King Kylie», el alter ego que Jenner popularizó entre 2014 y 2016 con un estilo atrevido y su característico cabello turquesa.

El tema «Fourth Strike» es la banda sonora de un nuevo comercial de Kylie Cosmetics que celebra su décimo aniversario. En el video, Jenner interpreta a una reclusa que es liberada y recogida por su madre, Kris Jenner, en un convertible negro, mientras suena la nueva canción.

Paralelamente, Jenner anunció una nueva colección de Kylie Cosmetics bajo la marca «King Kylie Collection», que incluye productos regenerados de esa época inicial de la marca.

La recepción

La recepción en redes sociales ha sido mixta. Mientras muchos seguidores celebraron el regreso de esta era, con comentarios como "Es muy buena canción, estoy tan orgullosa de ti" y "Ella canta e impone moda", otras reacciones mostraron escepticismo hacia sus habilidades vocales y la naturaleza comercial del proyecto, llegando a calificar el tema como "vergonzosamente malo”.

Una visión comercial

Para Kylie Jenner, este debut musical representa la materialización de una idea que gestó por una década y una extensión natural de su marca personal.

"Gracias por hacer otra canción perfecta y por confiar en mí para que realmente colaborara en esto", expresó Jenner dirigiéndose al dúo Terror Jr en sus redes sociales. Agradeció también a su equipo de producción y a sus hijos, Stormi y Aire, a quienes mostró en un video cantando el nuevo tema dentro del auto.

