¡Muy enamorados! Lamine Yamal y Nicki Nicole presumen su romance en redes durante las vacaciones del jugador

Desde que Lamine Yamal (18 años) y Nicki Nicole (25 años) confirmaron su relación a finales de agosto, sus redes sociales se han convertido en un álbum digital de su romance. El jugador del FC Barcelona y la cantante argentina han compartido en los últimos días un carrusel de momentos que dibujan una relación intensa y viajera.

La sombra de la lesión

Este romance se desarrolla mientras Lamine Yamal se encuentra inactivo por una lesión. El club azulgrana informó que el delantero sufre "molestias en el pubis" y permanecerá entre dos y tres semanas de baja, una condición que se resintió durante un partido de Champions League.

La lesión ha añadido una capa de polémica a la relación. Yamal fue criticado en redes sociales después de que se difundieran imágenes en las que aparece cargando en brazos a Nicki Nicole, un gesto que muchos aficionados consideraron arriesgado para su estado físico. Los comentarios de los seguidores fueron directos: "¿Y el dolor?", "Debería centrarse en el Clásico, no en los besos" o "Déjate de novias y enfócate en el fútbol".

La polémica se avivó aún más cuando se viralizó un video de Nicki Nicole visitando a Yamal en la Ciutat Esportiva del Barcelona, el predio donde el jugador realiza su proceso de rehabilitación. En las imágenes, la pareja se mostraba sonriente y cómplice poco antes de abandonar juntas las instalaciones.

La confirmación y el futuro

Frente a los rumores, Nicki Nicole no ha dudado en afirmar su felicidad. Durante un desfile de la marca Desigual en Barcelona, declaró ante los medios: "Estoy muy enamorada, muy feliz". La artista también confesó que está aprendiendo catalán gracias a su novio y que le ha pedido al amor "disfrute, sinceridad y compañerismo", valores que, asegura, Yamal le proporciona.

Mientras tanto, el FC Barcelona y su entrenador, Hansi Flick, mantienen una postura cautelosa respecto al regreso del jugador. Flick ha declarado que Yamal "está mejor, pero aún no está al 100%" y no puede asegurar si estará disponible para el próximo Clásico contra el Real Madrid.

