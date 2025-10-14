¡El fin de una era! MTV apaga sus canales musicales tras 44 años: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La empresa matriz Paramount Global anunció que el 31 de diciembre de 2025 será la fecha del "apagón" definitivo para cinco señales musicales de MTV como parte de una reestructuración global vinculada a su fusión con Skydance Media.

Los canales afectados son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. El cierre se implementará de forma escalonada, comenzando en Europa (Reino Unido e Irlanda) y extendiéndose posteriormente a mercados como Australia y Brasil. Para Latinoamérica, se espera que el cierre ocurra en 2026.

Esta medida se enmarca en un plan de recortes de costos por 500 millones de dólares. El canal principal MTV HD continuará emitiendo, pero abandonando por completo la programación musical para centrarse en reality shows y entretenimiento general.

Razones detrás del cierre

La desaparición de los canales musicales de MTV es resultado de la confluencia de varios factores. Primero plataformas como YouTube, Spotify y TikTok se convirtieron en el medio principal para descubrir y consumir música, volviendo obsoleto el modelo de programación lineal. También mantener señales televisivas con licencias musicales, transmisión y personal resultaba financieramente inviable ante los bajos rendimientos.

Paramount prioriza el crecimiento de sus servicios de streaming (Paramount+ y Pluto TV), más adaptados al consumo moderno. Este cierre consolida una transición que comenzó en 2011, cuando el canal principal de MTV dejó de emitir videos musicales de forma regular para dar paso a los reality shows.

El futuro de la marca MTV

Aunque la televisión musical lineal muere, la marca MTV sobrevivirá en el ecosistema digital. Sus eventos emblemáticos, los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), continuarán.

El contenido de archivo y las producciones originales encontrarán nuevo hogar en Paramount+ y Pluto TV. Este cierre no es el fin de MTV, sino la evolución forzosa de una marca que se adapta a un mundo donde la televisión tradicional ya no es el centro del descubrimiento musical .

