Norkys Batista toma drástica decisión sobre su carrera

La reconocida actriz venezolana Norkys Batista cierra un capítulo trascendental en su carrera artística al anunciar su retiro de los escenarios. Este adiós está marcado por la función final de su icónica obra teatral, "Orgasmos", el proyecto que la acompañó y la consolidó en el teatro por más de una década.

En este sentido, la actriz confirmó que la última presentación de "Orgasmos" será la que ponga fin a su presencia en las tablas. La obra, un monólogo de comedia musical sobre la sexualidad y las relaciones de pareja, se convirtió en su sello personal y fue presentada en múltiples países alrededor del mundo.

La función de despedida está programada para el sábado 18 de octubre de 2025 en la ciudad de Valencia, Venezuela. El anuncio representa un momento emotivo tanto para la actriz como para sus seguidores, quienes han llenado las salas de teatro a lo largo de los años para disfrutar de la pieza, que aborda con humor y franqueza la búsqueda del placer y la comprensión en pareja.

Aunque la actriz recientemente participó en proyectos televisivos como el reality show Top Chef VIP 4 y tiene grabada una telenovela pendiente de estreno (La Mujer de mi Vida), el cese de "Orgasmos" simboliza el fin de su etapa más activa y personal en las giras teatrales.

Con el telón final de "Orgasmos", Norkys Batista culmina una de las carreras más longevas y exitosas en el teatro contemporáneo venezolano, dejando atrás una obra que desafió tabúes y conquistó audiencias internacionales.

