Il Divo vs 'la Bichota': tenor explica a sus fans por qué la música de Karol G no le gusta

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto, que la colaboración de la cantante colombiana, Karol G y Andrea Bocelli en la nueva versión de "Vivo por ella" dividió al mundo musical, pero ahora recibe una reacción directa desde el epicentro del crossover clásico.

En este sentido, Steven LaBrie, el tenor de la célebre agrupación Il Divo, expresó dudas públicas sobre si la voz de la artista urbana es verdaderamente apta para un repertorio de corte lírico.

Sus comentarios se dieron durante una entrevista con la periodista española Eva Rey, en la que abordaron distintos temas musicales y la evolución de la industria, en ella Rey le recordó el alcance internacional que ha logrado la artista colombiana, mencionando su reciente interpretación junto a Andrea Bocelli en El Vaticano del tema “Vivo por ella”. Sin embargo, LaBrie aseguró desconocer tanto su trabajo como su voz.

"No sé si su voz es apta para este tipo de canción. Necesitamos escucharla cantar ópera o música clásica antes de saber si sería una colaboradora adecuada para Il Divo," indicó LaBrie.

La respuesta del artista fue directa y dejó en claro que no escucha ese género musical. “No, no me interesa”, respondió.

La declaración del cantante subraya el escepticismo que enfrenta el pop urbano al incursionar en territorios vocales tradicionalmente reservados para el entrenamiento clásico o lírico. Mientras la audiencia aplaude el riesgo y la trascendencia generacional de Karol G, los expertos en técnica vocal como Il Divo mantienen una postura de reserva.

El tenor concluye que cualquier colaboración futura con la colombiana dependería de que la artista demuestre la técnica necesaria para ejecutar las exigencias que el repertorio de Il Divo demanda.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube