Opiniones dividas: las fotos de Shakira que generan conflicto entre sus seguidores

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Shakira reafirma estatus como un icono global de la moda y la música al protagonizar una de las portadas de la prestigiosa revista alemana TUSH Magazine, en su edición de aniversario. La colaboración, que se produce en pleno auge de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", ofrece una mirada íntima a su proceso de empoderamiento y su legado musical.

Sin embargo, lo que para muchos fue una sesión fotográfica para mostrar el empoderamiento femenino, para otros fue una forma de "denigrar" la imagen masculina.

Shakira fue una de las principales figuras elegidas para engalanar el número No. 57 de TUSH, una edición especial con temática "SHOW" que celebra el aniversario de la publicación con una colección de portadas protagonizadas por grandes nombres de la cultura pop y la moda.

La revista TUSH, conocida por su vanguardia estética y sus producciones visuales de alta calidad, consolidó la imagen de Shakira como una figura influyente que trasciende la música.

En las imágenes, la cantante se muestra en una posición de aparente superioridad en relación al modelo que la acompaña, por ese motivo levantó una ola de críticas en su contra.

"Si fuera al revés seria foco de criticas peeeero si lo hace una mujer es de aplaudir?", "Soy mujer y no me gusta… no sé en qué mundo es sano ver a los hombres así", "En verdad es super desagradable de ver", "A ver si en unos años le gustaría ver a sus 2 hijos en esa posición", fueron algunos de los comentarios al respecto.

Por otra parte, sus fieles seguidores la defendieron y aseguraron que ella solo esta haciendo lo que muchos hombres han hecho con la imagen de la mujer durante años. "Los hombres hacen lo mismo en sus videos, haciendo ver a la mujer como un objeto", "Durante siglos fue al revés, y ahora quizás toca un poquito el otro punto de vista", acotaron sus fanáticos.

Con esta aparición, Shakira demuestra que su influencia no solo reside en el streaming y los estadios, sino también en las plataformas de moda y cultura de élite, donde su mensaje de empoderamiento resuena con fuerza.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube