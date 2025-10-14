Esto es lo que debes saber para disfrutar al cien el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 este 15 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 15 de octubre de 2025, el Victoria’s Secret Fashion Show volvierá a la ciudad de Nueva York tras su pausa de seis años, presentando una edición que romperá moldes y expectativas. Con una propuesta renovada, la marca apostó por la inclusión, la diversidad y la representación real de la mujer actual, destacando figuras de diferentes orígenes, tallas y profesiones.

Una pasarela diversa y representativa

Este año, el desfile tendrá con la participación de modelos icónicas como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel y Gigi Hadid, quienes regresaron para reafirmar su legado en la pasarela. Sin embargo, la verdadera novedad fue la inclusión de nuevas caras que reflejan la diversidad de la mujer moderna.

Entre ellas, Valentina Castro Rojas, originaria de Tumaco, Nariño, Colombia, se convirtió en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret. Su participación simboliza un avance significativo en la representación de modelos latinas en la industria de la moda.

Además, la marca incorporó a modelos de distintas tallas y orígenes, como Paloma Elsesser, Yumi Nu y Barbie Ferreira, quienes aportaron frescura y autenticidad al evento. Esta diversidad no solo se reflejó en la pasarela, sino también en la selección de artistas que acompañaron el desfile.

Un hito histórico: Angel Reese en la pasarela

Por primera vez en la historia del desfile, una atleta profesional caminó la pasarela de Victoria’s Secret. Angel Reese, estrella de la WNBA y jugadora de los Chicago Sky, será la primera deportista en desfilar para la marca. Su participación fue anunciada el 9 de octubre de 2025 y marcó el inicio de una colaboración global entre Reese y Victoria’s Secret.

Reese, quien ya había asistido al desfile en 2024 como invitada, compartió su emoción en redes sociales, expresando su orgullo por representar a las mujeres deportistas en un escenario tan prestigioso. Su inclusión en la pasarela no solo celebró su éxito deportivo, sino también su estilo y presencia en el mundo de la moda.

Un espectáculo musical sin precedentes

Artistas de renombre internacional como Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE acompañarán cada segmento del desfile, creando una atmósfera vibrante y energética.

La elección de un elenco musical completamente femenino subraya el compromiso de Victoria’s Secret con la representación y el empoderamiento de las mujeres en todas las áreas del entretenimiento.

Innovación en la dirección creativa

La edición de 2025 también se distingue por su enfoque innovador en la dirección creativa. Bajo la supervisión de Adam Selman, reconocido diseñador y excolaborador de Rihanna, el desfile presentará colecciones diseñadas para resaltar la personalidad de cada modelo, celebrando su esencia y autenticidad. Selman, junto con un equipo de expertos en estilismo, movimiento, peluquería y maquillaje, trabajarán para crear una experiencia visualmente impactante que fusione moda, música y arte en un solo espectáculo.

Este enfoque renovado reflejó el deseo de Victoria’s Secret de adaptarse a los tiempos y conectar con audiencias más amplias y diversas, mostrando que la belleza moderna es inclusiva, auténtica y audaz.

