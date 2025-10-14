Jean Carlo Simanca remueve el pasado: lo que dijo sobre su relación con Viviana Gibelli

Suscríbete a nuestros canales

Jean Carlo Simancas sorprendió al abrir su corazón y hablar sobre Viviana Gibelli, una de las figuras más queridas de la televisión venezolana. En una charla íntima con Luis de Jesús, en 'Entre Pelos Podcast', el actor recordó su relación con la conductora y actriz, una historia que fue seguida por la farándula y el público durante años, y que él describe como un vínculo profundo que nunca debió terminar.

Un romance que cautivó a todos

La relación entre Simancas y Gibelli se gestó en los años 90, cuando coincidieron en producciones televisivas que unieron sus caminos tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era evidente, y la prensa y los fanáticos rápidamente se dieron cuenta de la conexión especial que tenían. Para muchos, parecía la pareja perfecta: talento, complicidad y afecto genuino. Sin embargo, pese a la intensidad de su amor, la relación terminó, dejando un recuerdo imborrable en ambos, o al menos eso comenta Simancas.

Confesiones llenas de nostalgia

Cuando se le preguntó por ella y esa relación el actor respondió sin pensar:

“¡Ay Dios, qué ser tan hermoso! Tan verdaderamente hermoso… de esas relaciones que dices que nunca tuvieron sentido que terminaran, y porque terminó por una estupidez”,

El actor reconoció que aunque el tiempo haya pasado, la intensidad del vínculo sigue provocando emociones: “Yo la amé, y todavía me conmuevo cuando la recuerdo”, dijo mirando a cámara.

Cuando le mencionaron que Viviana había dicho que lo amó, Simancas respondió sin dudar: “Y yo digo que la amé”.

Lealtad que perdura más allá del amor

Simancas también subrayó la confianza y el apoyo mutuo que aún existen entre ellos:

“Ella me guarda la espalda, y yo la de ella. Hay personas que se quedaron en mi vida, que son mis aliadas. Viviana es una de ellas”.

El actor dejó claro que su vínculo con la conductora trasciende lo romántico, y que la lealtad y el respeto que se tienen son inquebrantables.

Lo que pudo ser

Al preguntarle si ambos pudieron haber hecho algo diferente para mantener la relación, Simancas reflexionó sobre la complejidad del amor y las decisiones que lo afectan. Reconoció que quizá ambos pudieron mejorar aspectos de la relación, pero que ciertas circunstancias escapan al control de las personas. Lo importante, afirmó, es la lección de respeto, cariño y comprensión que sigue viva décadas después y aclaró que la relación terminó por un detalle mínimo sin importancia, que no hubo infidelidades ni faltas de respeto.

La historia de Jean Carlo Simancas y Viviana Gibelli sigue siendo un capítulo emblemático de la farándula venezolana. Aunque su romance quedó en el pasado, el cariño, la admiración y la lealtad que se tienen permanecen intactos. Para Simancas, Viviana no es solo un recuerdo de amor, sino una presencia confiable y valiosa en su vida hasta hoy.

