El concierto de Danny Ocean que preocupa a sus fans: esto pasó en la presentación del venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El concierto de Danny Ocean en el Centro de Eventos Pedregal, en Costa Rica, prometía ser la gran fiesta de cierre de su gira, pero lo que ocurrió no fue únicamente otra presentación más pues a mitad del show el artista mostró signos de malestar que encendieron la alarma entre fans y equipo y lo obligó a ausentarse de la tarima por unos minutos.

La noche que empezó en euforia y se tornó en preocupación

El espectáculo comenzó con la energía habitual, pero poco después de la mitad del repertorio, cuando los asistentes esperaban los hits más coreados, las pantallas del evento mostraron al cantante visiblemente incómodo, con dificultad para respirar, incluso en los vídeos captados por los fans el artista se ve desconcertado y acalorado.

Las cámaras del evento también siguieron al venezolano mientras era retirado de la tarima y llevado detrás del escenario, lo que generó confusión entre quienes estaban en la pista y tensión en quienes veían las pantallas.

En videos difundidos en redes se ve Danny recibir asistencia médica en incluso utilizar una bomba de oxígeno para recuperar la respiración antes de volver a cantar a su público. Fueron minutos que se sintieron largos, pero la producción y su equipo actuaron con rapidez para contener la situación y mantener la calma en el recinto.

Lo que pasó detrás del escenario y por qué volvió al show

Según los reportes y las imágenes, el malestar no pasó desapercibido para el artista ni para su equipo. Dicen testigos que el calor, la descarga de adrenalina propia de un concierto y la falta de descanso acumulada durante la gira confluyeron en un episodio de agotamiento extremo que afectó su respiración y nivel de energía. Tras recibir oxígeno y unas indicaciones médicas básicas, Danny decidió regresar para no dejar a su público sin el final del concierto.

Su regreso fue recibido con un aplauso enorme. Muchos asistentes reconocieron el esfuerzo y valoraron que, una vez estabilizado, el artista cumpliera la promesa de cerrar el show.

Las disculpas de Danny

Al día siguiente, Danny Ocean compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes y momentos del concierto y dejó un mensaje para sus seguidores donde explicó que no estaba al 100 y pidió disculpas si se le notó decaído en el escenario. En su texto mencionó el impacto del calor y la falta de reposo como causas probables del episodio, y agradeció a la audiencia por la energía que le devolvieron. En pocas palabras destacó: "Ayer no tenía el cuerpo al 100", y remarcó su gratitud por haber podido terminar el show.

Reacciones inmediatas: fans, medios y promotores

En redes sociales los videos del episodio se compartieron masivamente. Fans mostraron preocupación, enviaron mensajes de apoyo y destacaron la humanidad del artista por admitir su fragilidad, varios periodistas y cuentas de entretenimiento recordaron que el tour ha sido intenso y que las exigencias de calendario, viajes y condiciones climáticas pueden pasar factura.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube