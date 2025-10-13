¿En qué anda la Chilindrina? La nueva faceta que sorprendió a los fans desde una reconocida plataforma de streaming

Suscríbete a nuestros canales

La Chilindrina volvió a aparecer, pero esta vez fuera de la vecindad. María Antonieta de las Nieves protagoniza un promocional de 'La Sustancia', la más reciente apuesta de HBO Max, en el que comparte pantalla con Paola Montes de Oca, la actriz que interpreta su versión joven en la serie Chespirito: Sin querer queriendo.

La trama de la película original dirigida por Coralie Fargeat y protagonizada por Demi Moore, La Sustancia es un relato provocador sobre la obsesión por la belleza y la eterna juventud. La película cuenta la historia de Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión que, tras ser desplazada por su edad, se somete a un peligroso tratamiento experimental que le permite crear una versión más joven y perfecta de sí misma. Pero el precio del rejuvenecimiento es alto: ambas versiones no pueden coexistir sin consecuencias.

Más allá del horror físico, la cinta plantea una crítica feroz a la presión por mantenerse joven en una industria que margina a las mujeres con el paso de los años.

Por qué HBO eligió a La Chilindrina

HBO Max apostó por un concepto que combina el tema central de la película, la juventud y el reflejo del “yo” interior, con uno de los personajes más icónicos de la cultura popular mexicana.

La Chilindrina, que ha trascendido generaciones desde su debut en El Chavo del 8, simboliza la infancia eterna y el humor inocente. En el video, María Antonieta recibe un paquete con un suero rejuvenecedor que la transforma en su versión joven, interpretada por Montes de Oca, entonces ambas se miran con sorpresa y sueltan la emblemática frase: “¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate”, característica de la serie de El Chavo del 8.

Paola Montes de Oca, el reflejo joven de una leyenda

A sus 28 años, Paola Montes de Oca ha logrado capturar la esencia de La Chilindrina con una precisión que ha sido aplaudida por los seguidores de Chespirito. La joven actriz ha confesado que María Antonieta la ha guiado paso a paso en su caracterización, compartiendo anécdotas y gestos que solo quien creó al personaje podría enseñar.

Entre el pasado y el presente

El promocional de La Sustancia se ha convertido en una celebración de la memoria televisiva latinoamericana. Más que una simple campaña, representa el encuentro de dos épocas: la de los clásicos que marcaron la infancia de millones y la de las nuevas generaciones que descubren el legado de Chespirito.

Con esta aparición, María Antonieta de las Nieves demuestra que la Chilindrina sigue tan viva como siempre, aunque ahora, con una dosis de ciencia ficción y humor al estilo HBO Max.

