¿Qué pasa con el padre de Greeicy Rendón? Puntos claves del caso que estremece a Colombia

La noticia cayó como un rayo en el mundo del entretenimiento latinoamericano: Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, fue detenido por las autoridades colombianas tras haber sido acusado de estar vinculado a un caso de secuestro y tortura agravada según medios nacionales.

El arresto se habría producido tras una investigación que apunta a la posible participación de Rendón en un violento episodio ocurrido en la finca familiar, ubicada en la zona de Llanogrande, Antioquia. De acuerdo con los reportes, varios trabajadores habrían sido retenidos y agredidos mientras se les exigía información sobre un millonario robo cometido semanas antes en la propiedad.

Un caso que mezcla venganza, violencia y misterio

Al parecer la familia habría pasado por un robo el pasado mayo de 2023 en la finca, llevándose varios millones de pesos en joyas, según el informe, después dos empleados fueron retenidos contra su voluntad en la misma propiedad para sacarles información del hurto y para ello se usó la tortura según reportes locales. upo de hombres habría decidido actuar por su cuenta. En el desarrollo de esas pesquisas paralelas, el nombre del padre de Greeicy apareció vinculado como presunto responsable de haber coordinado o permitido los abusos.

Testimonios de las víctimas relatan escenas de extrema violencia, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación formal y a ordenar varias capturas. Entre los detenidos estaría Luis Alberto Rendón, cuya situación jurídica se definirá en las próximas audiencias. Las autoridades indicaron que, de comprobarse los hechos, las penas podrían superar los 30 años de prisión.

Silencio en redes y conmoción entre los fans

Mientras la noticia se expande, Greeicy Rendón ha optado por el silencio absoluto. En sus redes sociales continúa publicando contenido musical y familiar, sin hacer referencia al caso que hoy coloca su apellido en los titulares judiciales del país. Su pareja, Mike Bahía, tampoco se ha pronunciado, lo que ha generado todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

Por ahora se conoce que, la fiscalía presentará nuevas pruebas que podrían determinar el grado de participación de Luis Alberto Rendón en los hechos, mientras su defensa insiste en que se trata de un malentendido. El expediente se mantiene bajo reserva, aunque fuentes cercanas a la investigación afirman que hay testigos clave que complicarían su situación.

Los próximos días serán decisivos no solo para su padre, sino también para el equilibrio emocional y mediático de toda la familia Rendón.

