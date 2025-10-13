"La concha" se llenó de rock: estas tres bandas estremecieron a Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad capital se estremeció el fin de semana, tal como ocurrió hace unos 30 años, cuando tres de las bandas icónicas del rock nacional se reunieron de nuevo, para rememorar el famoso concierto del Nuevo Circo de Caracas, pero esta vez, en el Rockalandia Fest 2025.

La Concha Acústica de Bello Monte fue el escenario para que los caraqueños pudiesen recordar la buena música de Desorden Público, Zapato 3 y Sentimiento Muerto, a través de su cantante, Pablo Dagnino.

De la mano del Bloque Dearmas, el rock de los años 80 y 90 vibró en la mente de los asistentes, quienes corearon temas como Pantaletas Negras, El Hombre con la Pistola y Ayug Paye.

El abre boca del evento estuvo a cargo de la banda ganadora del concurso Rockea con Diablitos, Huck It, un trío con una propuesta interesante, con mucha influencia del punk californiano.

Inmediatamente después le tocó el turno a Pablo Dagnino, quien con su performance de El Último Sentimiento, prendió los motores de los rockeros añejos, quienes junto a sus hijos y amigos, transmitieron una buena vibra, digna de un buen comienzo.

Durante el evento hubo unos tropiezos de tipo técnico, que no causaron mella en la noche, ya que el DJ Oscar Leal se encargó de amenizar los entretiempos con música acorde al espectáculo, llena de mucha nostalgia,

Al caer la noche, Zapato 3 le ofreció al público caraqueño su propuesta sin igual. Muchos esperaban evaluar al nuevo guitarrista, Rudy Pagliuca, quien con intensos solos demostró por qué es digno de suplantar a Álvaro Segura, el guitarrista fundador.

Recién llegados de Europa, Desorden Público tuvo el compromiso de recibir un show con un clímax, para darle el toque final.

Dos momentos memorables de la noche se dieron cuando Desorden hizo una nueva versión de su tema El Hombre con la Pistola, así como el cierre, cuando tocaron Políticos Paralíticos.

Un detalle técnico interrumpió la presentación de Pablo Dagnino y su Último Sentimiento, lo que bajo un poco el ánimo de los asistentes. Sin embargo, el propio Dagnino, quien presentó en tarima a su compañero fundador de banda, Wincho Schafer, se bajó del escenario y se dirigió al público, para compartir con sus seguidores, hablar con ellos y tomarse unas fotos.

Estas tres bandas icónicas también llevaron a cabo una presentación en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, donde el éxito fue total.

Vale destacar que los productores del Rockalandia Fest indicaron en días pasados que ya están en conversaciones para repetir el evento en el primer trimestre del 2026.

