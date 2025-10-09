¿Rocklandia Fest se repetirá en el 2026?: esto fue lo que dijeron sus organizadores

Suscríbete a nuestros canales

El rock venezolano marcará un nuevo hito en la historia musical, cuando este viernes 10 de octubre y el sábado 11 se den cita tres baluartes de este género, Desorden Público, Zapato 3 y El Último Sentimiento, rememorando el concierto del Nuevo Circo hace 30 años.

Los organizadores del Rockalandia Fest 2025, junto a las figuras de estas tres bandas, dieron un abreboca de lo que será el evento tanto en la ciudad de Barquisimeto el viernes y la icónica Concha Acústica de Bello Monte (Caracas) el próximo sábado 11 de octubre.

La apertura de ambos eventos, auspiciados por el Bloque Dearmas, estará en las manos de la banda joven de rock Huck It, el trío que ganó el festival Rockea Con Diablitos, lo que le permitió compartir tarima con los tres grandes del rock venezolano. Durante la presentación a la prensa, Huck It ofreció un material breve de su música, la cual es ´prometedora.

¿Se repetirá Rockalandia?

Luis Danello, productor del evento, aprovechó el momento para anunciar que han adelantado conversaciones para un Rocklandia Fest 2026, el cual tendría como fecha prevista el primer trimestre del próximo año.

Indicó que el reto es mantener la calidad musical del evento, por lo que su equipo ya está en conversaciones con diversas agrupaciones.

Destacó que lo primordial será el presentar bandas venezolanas, pero también están en conversaciones con agrupaciones internacionales, ya que la intención es hacer que este festival criollo crezca.

¿Qué traen los desordenados?

Danel Sarmiento, baterista de Desorden Público, junto a sus compañeros Caplis Chacín y Oscarello, adelantaron que para este Rockalandia Fest 2025, la agrupación presentará un par de temas de su repertorio, que no han sido muy escuchados, pero vienen con renovación. Uno de ellos es una mezcla de joropo con ska y el otro, adelantaron, que será un tema en donde todos los asistentes participarán.

Reconocimiento a Álvaro

Rudy Pagliuca, el nuevo guitarrista de Zapato 3, aprovechó la oportunidad para expresar que el Rockalandia Fest es un compromiso enorme que tiene enfrente. Pagliuca, quien tiene una experiencia en tarima de consideración con otras bandas, dio a entender que debe estar al nivel de Álvaro Segura, el antiguo guitarrista de Zapato.

Pagliuca reconoció el peso y la importancia de Álvaro en la historia del rock nacional y sobre todo de Zapato, Mostró una actitud de respeto hacia el músico que ahora debe suplir, agregando que el Rockalandia Fest será un reto.

Carlos Segura y Fernando Batoni, fundadores de Zapato 3 expresaron que la banda viene con una marca y un sonido muy personal, que se ha convertido en su firma.

Segura fue enfático al decir que desean que dicho festival crezca y pueda ser llevado a otras latitudes del país.

El Último Sentimiento

Pablo Dagnino, vocalista de Sentimiento Muerto, recordó que aunque no cuenta con la presencia de todos los miembros de Sentimiento Muerto, cree que será un evento que rendirá homenaje a unos de sus fundadores, el desaparecido Cayayo Troconis, así como a toda esa fanaticada que espera con ansias retumbar en la ciudad los gloriosos temas de este grupo, que sirvió de inspiración para muchos de los grandes artistas de hoy día.

El Rockalandia Fest 2025 promete ser un evento épico, que rememorará la época dorada del rock nacional, ya que cuenta con el peso de marcas importantes como el Bloque Dearmas, empresa líder en eventos de gran envergadura, que se han convertido en referencia de la cultura pop venezolana.

