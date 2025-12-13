¡Bombazo en el Miss Universo! Otra renuncia enciende el escándalo: ¿quién cierra la puerta?

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo escándalo sacude al mundo de los certámenes de belleza, en especial, el Miss Universo 2025.

Mario Búcaro, el recién nombrado director ejecutivo de Miss Universo, finalizó de forma abrupta su paso por la famosa organización, informó EFE.

Esta inesperada salida ocurre en un momento crítico para la Organización Miss Universo (MUO), que se encuentra envuelta en un torbellino de acusaciones y procesos judiciales que amenazan su prestigio.

La ola de escándalos arrastra a los dueños

La organización confirmó el "fin de su mandato" en un comunicado, asegurando que están en un proceso de "transición ordenada y estructurada".

El turbulento adiós de Búcaro ocurre justo después de que salieran a la luz alarmantes noticias sobre uno de los propietarios. Hace apenas una semana, Hacienda de México supuestamente bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha, presidente y dueño del 50% de las acciones.

Fuentes citadas en medios mexicanos señalan que estas medidas son parte de investigaciones por supuestos nexos con el crimen organizado, incluyendo narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

La reemplazada sigue en el ojo del huracán

Búcaro había sido designado en octubre para sustituir a la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, la otra copropietaria de la MUO. Cabe recordar que Anne, sobre quien incluso pesa una orden de arresto en Tailandia, había dejado el cargo para enfrentar sus propios procesos legales.

La organización había depositado gran confianza en Búcaro para guiar el certamen "hacia una nueva era de crecimiento", un objetivo que, evidentemente, no pudo concretar.

Un futuro incierto

En su comunicado, la organización agradeció al exejecutivo por su trabajo, destacando su labor en fortalecer las relaciones internacionales y en la planificación ejecutiva de la edición 74 del certamen, celebrada en Tailandia.

El comunicado, firmado por Rocha, prometió que "próximamente, se anunciará formalmente la persona que asumirá el cargo" de director ejecutivo. Mientras tanto, la corona de Miss Universo parece estar más cerca de una telenovela de escándalo que de una pasarela de gala.

