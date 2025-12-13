El talento venezolano resuena fuerte en 2025: cuatro discos criollos figuran entre los mejores del año según Rolling Stone

Suscríbete a nuestros canales

La música venezolana vuelve a dar un golpe sobre la mesa. La prestigiosa revista Rolling Stone reveló su esperado ranking anual de los 50 mejores álbumes en español de 2025, y cuatro producciones hechas por talento criollo lograron infiltrarse entre lo más destacado del continente.

Danny Ocean abre paso con fuerza: Babylon Club sorprende en el top 20

Con su estilo tropical, nostálgico y envuelto en atmósferas cálidas, Danny Ocean colocó Babylon Club en el puesto 17 del ranking. Su disco, lanzado en julio, fue celebrado por la crítica como una pieza que combina madurez artística y frescura comercial.

Rolling Stone destacó la habilidad del cantante para mezclar ritmos afrocaribeños con un pop emocional que conecta de inmediato.

El proyecto se siente como una postal sonora: Caribe, crecimiento personal y una evolución evidente en su narrativa musical.

Joaquina conquista con vulnerabilidad: Al romper la burbuja se gana el puesto 25

La cantautora venezolana Joaquina, una de las voces jóvenes más sólidas surgidas en los últimos años, entró en la lista con su álbum debut Al romper la burbuja.

Ubicada en el puesto 25, la producción fue celebrada por su honestidad emocional y su visión fresca sobre el pop contemporáneo.

La artista despliega un universo íntimo, lleno de letras confesionales, melodías limpias y una sensibilidad que la crítica ha descrito como “la nueva narrativa del pop generacional”. Su debut marca un antes y un después en su carrera, posicionándola como una figura clave del 2025.

Un viaje multisensorial: Astropical de Rawayana y Bomba Estéreo entra al top 30

La colaboración entre Rawayana y Bomba Estéreo generó uno de los proyectos más comentados del año: Astropical.

Posicionado en el puesto 28, el álbum fue descrito por Rolling Stone como un viaje sonoro lleno de diversidad rítmica, energía caribeña y experimentación estética.

El proyecto mezcla psicodelia suave, electrónica, pop alternativo y sonidos folclóricos reinterpretados. Es un álbum que baila, vibra y viaja, resaltando la capacidad de Rawayana de reinventarse mientras unen fuerzas con una de las bandas más influyentes de Colombia.

Elena Rose celebra su nueva era: Bendito Verano brilla en el puesto 49

La cantautora y productora Elena Rose, quien viene ganando terreno a nivel internacional por su autenticidad y su enfoque emocional, conquistó el puesto 49 con su primer álbum, Bendito Verano.

El proyecto fue descrito como una obra luminosa, vulnerable y profundamente personal. En su debut, la artista muestra sus capas más crudas y celebra una etapa de reinvención, equilibrio emocional y crecimiento espiritual.

Con influencias del pop, lo tropical y lo alternativo, Bendito Verano marca un renacimiento artístico y confirma que Elena llegó para quedarse.

Un año inolvidable para Venezuela

La presencia de cuatro álbumes venezolanos en uno de los listados más influyentes de la industria no solo evidencia el impacto del talento criollo, sino que reafirma que la música hecha en Venezuela está viviendo un momento explosivo, diverso y global.

