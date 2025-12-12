Otra pérdida histórica en El Gran Combo de Puerto Rico: muere Papo Rosario días después de Rafael Ithier

Suscríbete a nuestros canales

El universo de la salsa lamenta nuevamente la partida de una de sus voces más queridas. Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción, conocido mundialmente como Papo Rosario, falleció este 12 de diciembre de 2025 a los 78 años tras intensas complicaciones de salud, confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales.

Su muerte ocurre días después del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, en una sucesión de golpes que impactan de lleno en la historia de la música latina.

Un ícono de la “Universidad de la Salsa”

Rosario no era un nombre cualquiera en la escena del género tropical. Nacido el 4 de abril de 1947 en San Juan, comenzó su carrera musical desde muy joven y se consolidó como uno de los intérpretes más sólidos de El Gran Combo de Puerto Rico tras incorporarse oficialmente a la orquesta en 1980. Durante 38 años, compartió escenario con Charlie Aponte y Jerry Rivas, formando uno de los tríos vocales más recordados en la historia de la salsa caribeña.

Su voz se convirtió en sinónimo de éxitos que resonaron en clubes, radios y festivales alrededor del mundo, ayudando a proyectar a El Gran Combo como una verdadera institución musical, conocida por muchos como La Universidad de la Salsa por la influencia que ejerció en generaciones de músicos y fanáticos.

Retiro y batalla contra la enfermedad

Aunque su partida fue anunciada recientemente, los problemas de salud de Rosario se remontan a varios años atrás. Se apartó de la agrupación en 2017 debido a un persistente padecimiento de espalda que requirió intervención quirúrgica. Posteriormente, se supo que enfrentaba un diagnóstico de cáncer, lo que llevó a su salida formal de la orquesta en 2019.

Su familia describió su fallecimiento como un momento íntimo y lleno de amor: “se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, expresó el comunicado oficial, que también solicitó espacio y oraciones para atravesar el duelo.

El impacto en el mundo salsero

La noticia de la muerte de Rosario desencadenó una ola de homenaje y reconocimiento de parte de colegas, artistas y seguidores. Figuras de la música tropical han subrayado el legado del cantante, destacando cómo su energía y su voz ayudaron a definir el sonido de una de las orquestas más emblemáticas de Puerto Rico y América Latina.

La partida de Rosario se suma al reciente adiós de Rafael Ithier, quien falleció el 6 de diciembre de 2025 a los 99 años, apenas días antes. Ithier fue no solo fundador de El Gran Combo, sino también su pilar musical durante más de cinco décadas, guiando a la orquesta desde sus primeros discos hasta alcanzar reconocimiento mundial.

Legado que trasciende generaciones

Con las muertes de Ithier y Rosario en el mismo mes, El Gran Combo de Puerto Rico enfrenta uno de sus capítulos más emotivos. Sin embargo, el impacto de ambos en la salsa permanece intacto: desde los arreglos y la disciplina creativa de Ithier hasta la voz inconfundible y la pasión escénica de Rosario, su huella sigue viva en cada ritmo, en cada coro y en la memoria de los amantes de la música tropical alrededor del mundo.

