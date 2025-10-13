¡Orgullo venezolano! Así fue el conmovedor encuentro entre Fabito Music y Elvis Crespo

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro entre ambos artistas ocurrió en Guayaquil, Ecuador, antes de uno de los conciertos de Elvis Crespo. El cantante puertorriqueño, conocido por éxitos como "Suavemente" y "Píntame", quedó tan impresionado con la voz de Fabio Mauricio que decidió compartir el momento en sus redes sociales.

En su publicación, Crespo escribió: "Guayaquil, qué noche tan especial. Gracias por acompañarme y por esa energía que solo ustedes saben dar. Y un agradecimiento muy especial a @fabitomusic, un talentoso niño que me sorprendió antes del show cantando con todo su corazón". El artista añadió un mensaje de apoyo al joven talento: "¡Dios te bendiga y sigue luchando por tus sueños! Me encantó cantar contigo".

Fabio Mauricio, visiblemente emocionado por el encuentro, respondió a las palabras de Crespo describiendo el momento como un "sueño hecho realidad". En sus propias redes sociales, el joven venezolano expresó: "Fue el día más feliz de mi vida gracias por tan hermosas palabras, que honor tan grande".

Fabio Mauricio, quien ha estado desarrollando su carrera musical desde temprana edad, recibió de su ídolo no solo el reconocimiento a su talento sino también un valioso impulso moral para continuar su camino artístico.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube