Antes y después: el cambio físico y de carrera en las exestrellas Disney

La industria del entretenimiento tiene claro que Disney Channel durante décadas, siempre ha sido una fábrica de ídolos juveniles, lanzando al estrellato a una generación de actores y cantantes que definieron la cultura pop. Sin embargo, el paso del elenco infantil a la madurez profesional y personal fue un camino lleno de éxito, desafíos y transformaciones radicales.

Años después de colgar sus uniformes escolares de ficción, estas estrellas decidieron transformar sus carreras, convirtiéndose en artistas multifacéticos, empresarias e influyentes figuras de la cultura global.

Antes y después de las exestrellas Disney

La generación de finales de los 2000 estuvo marcada por tres nombres que saltaron de las comedias a la cima de las listas musicales:

Selena Gomez: Popularmente conocida en la casa del ratón como Alex Russo en la serie juvenil Wizards of Waverly Place, pasó de la actuación juvenil a ser una artista global y empresaria con su línea de belleza Rare Beauty. Logró aclamación crítica por su actuación en la serie Only Murders in the Building que le ha valido nominaciones y reconocimiento crítico (incluyendo apariciones en los Premios SAG 2025). En su vida personal, se convirtió en una voz crucial en la lucha por la salud mental y ha sido abierta sobre su diagnóstico de lupus y el trasplante de riñón que recibió en 2017. Aún sigue lanzando música, como el álbum "I Said I Love You First" (2025), en colaboración con su esposo, el productor Benny Blanco.

Miley Cyrus: Conocida en Disney por su papel de Hannah Montana en la serie del mismo nombre, fue una de las estrellas que realizó una de las transiciones más radicales y exitosas, despojándose de su imagen de "chica buena" para convertirse en una artista icónica y provocativa. Su carrera musical ha abarcado géneros desde el pop hasta el rock, ganando un Premio Grammy y manteniendo una gran influencia cultural.

Demi Lovato: Recordada por su personaje de Mitchie Torres en Camp Rock, se consolidó como una de las cantantes con la voz más potente de su generación. Ha utilizado su plataforma para convertirse en una abierta defensora de la salud mental y la sobriedad, compartiendo sus batallas con las adicciones, los trastornos alimenticios y el autodescubrimiento a través de documentales y su música. Además lanzará su noveno álbum de estudio, titulado It's Not That Deep, el 24 de octubre de 2025.

Zac Efron: El ídolo juvenil de High School Musical demostró su versatilidad actoral en Hollywood. Logró la transición del musical adolescente a roles de comedia y drama, como en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile y el aclamado drama deportivo The Iron Claw, consolidando una carrera que trasciende la imagen de Troy Bolton.

Zendaya: De ser co-protagonista en Shake It Up, pasó a ser una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Ganó múltiples Premios Emmy por su aclamado papel dramático en Euphoria y se convirtió en el rostro de grandes franquicias cinematográficas como Spider-Man y Dune.

