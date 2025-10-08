Dolly Parton y su salud: ¿Qué revela su hermana sobre su retiro musical?

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda del country Dolly Parton atraviesa un momento de inquietud por su salud. Luego de que la cantante y compositora cancelara o pospusiera varias apariciones públicas, su hermana Freida Parton acudió a las redes sociales para solicitar apoyo.

Freida, también artista, publicó un emotivo mensaje en Facebook pidiendo a los seguidores que se unieran a una cadena de oración por la intérprete de éxitos como "Jolene" y "I Will Always Love You".

"Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido muy bien últimamente", escribió Freida. "Creo firmemente en el poder de la oración, y esto me ha inspirado a pedir a todos los que la aman que sean guerreros de oración y recen conmigo".

La publicación generó una avalancha de cariño y preocupación por la artista de 79 años, con casi 3.900 comentarios en pocas horas. El fervor de los fans fue tal que algunos ofrecieron donar un riñón u otros órganos a la estrella.

Ante la alarma desatada, Freida Parton tuvo que emitir un segundo comunicado para tranquilizar al público.

"Quiero aclarar algo. No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan serio cuando pedí rezar por Dolly. Ella ha estado un poco indispuesta y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración", explicó. Su mensaje inicial, concluyó, fue simplemente "una hermana pequeña pidiendo que recen por su hermana mayor".

Cabe recordar, que la inquietud alrededor de la salud de Dolly Parton se origina en los recientes anuncios sobre su agenda.

A finales de septiembre, la cantante informó que pospondrá seis conciertos que tenía programados en Las Vegas para diciembre de este año. La nueva fecha para estos shows será septiembre de 2026.

"Como muchos saben, enfrenté algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos", explicó Dolly Parton en un comunicado. Señaló que los tratamientos no le permiten ensayar y preparar el espectáculo con la calidad que su público merece.

Cabe destacar, que la propia estrella ya había asegurado a sus seguidores que no se retiraría de la música. Ella ve este descanso como un momento para "desacelerar un poco" y prepararse para "más grandes aventuras" en el futuro.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube