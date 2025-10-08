El límite de la IA: ¿Qué pide la hija de Robin Williams sobre los vídeos de su padre?

Suscríbete a nuestros canales

La hija del fallecido actor Robin Williams, Zelda Williams, decidió expresar su firme rechazo e indignación ante el uso de la inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz de su padre en videos.

En este sentido, decidió hacer un llamado apasionado y contundente para que la gente deje de crear y enviarle vídeos de su padre generados mediante inteligencia artificial (IA). Además, califica esta práctica como "repugnante" y una profanación del legado de su padre.

A través de sus redes sociales, Zelda ha suplicado a los usuarios que cesen de compartir este contenido, argumentando que no solo le resulta perturbador a nivel personal, sino que también va en contra de lo que su padre hubiera deseado.

"Dejen de creer que quiero verlos o que los voy a entender, no es así y no lo haré. Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores, los bloquearé y seguiré adelante", escribió en su publicación en Instagram.

"Pero, por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, a todo el mundo, y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría", agregó la hija de Robin Williams.

Cabe destacar, que este no es el primer pronunciamiento de Zelda Williams sobre el tema, debido a que en el pasado, durante la huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA, había alertado sobre los peligros de que los estudios utilicen la IA para replicar las voces y las imágenes de actores fallecidos que no pueden dar su consentimiento, un riesgo que, para ella, es "muy, muy real".

