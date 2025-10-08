¿Un fracaso total? Creadores de Free Cover responden a las críticas por la presentación de Servando y Florentino

Suscríbete a nuestros canales

La inconformidad del público con el Free Cover de Servando y Florentino, lanzado la primera semana de octubre de 2025, se centró en una decisión creativa específica: la inclusión del grupo de salsa erótica y animación 'Los Pikis'.

A lo largo de los 20 minutos que dura la grabación, Servando y Florentino cedieron un espacio significativo a 'Los Pikis', un trío integrado por Nando de la Gente, Ronald Borjas y Adelmo Gauna. Para muchos seguidores, esta participación le restó protagonismo a los artistas principales y significó que se dejaran de interpretar canciones icónicas del dúo para darle tarima a los invitados.

La voz de los creadores

Frente a la ola de comentarios, Daniel Chompa Bracho y Alejandro Barrera, creadores del Free Cover, utilizaron el podcast "Hola Pecadores" para abordar el tema con honestidad. Ambos productores fueron claros al señalar que "la crítica siempre es bienvenida", pero hicieron una distinción crucial. Barrera expresó que, aunque comprende la molestia, muchas personas "cruzan esa raya", refiriéndose a los mensajes de odio.

Explicaron que los mismos Servando y Florentino estuvieron muy involucrados en la preproducción y fueron ellos quienes plantearon la idea de invitar a 'Los Pikis', a quienes se refirieron como "hermanos". "Esto fue un proyecto directamente de Servando y Florentino. Ellos armaron este proyecto como ellos lo querían", afirmó Bracho.

Uno de los puntos más enfáticos fue la defensa de los miembros de 'Los Pikis'. "Están despedazando a Nando, despedazando a Ronald Borja. Unas personas que no hicieron nada malo. Simplemente atender el llamado de sus ídolos", comentó con frustración.

Dos visiones de un mismo proyecto

Mientras que Florentino Primera se defendió públicamente de las críticas, señalando que la sociedad puede ser "intensa" cuando las cosas no salen a su manera, también resaltó el valor cultural del proyecto, argumentando que 'Los Pikis' son "unos chamos que han podido mostrar la versatilidad de nuestra cultura, de lo que somos culturalmente como sociedad venezolana".

Por su parte, los productores del Free Cover, aunque comprenden que el resultado "quizás no era lo que queríamos hacer", insisten en que "quedó un gran resultado". Bracho reflexionó sobre la magnitud de la atención recibida, admitiendo que "uno no está preparado para ese foco... para esa cantidad de mensajes de odio", especialmente cuando todo "fue también muy rápido".

El Free Cover

Los Free Covers se han establecido como un formato exitoso en Venezuela, con algunos alcanzando cifras extraordinarias, como los 30 millones de visualizaciones del Free Cover Venezuela de Eddy Herrera. Daniel Chompa Bracho y Alejandro Neg Barrera son figuras conocidas en este ecosistema, habiendo participado en producciones como el "Free Cover Nacho - Número Uno".

El Free Cover de Servando y Florentino se enmarca dentro de su proyecto musical 'Se Busca Vivos o Inmortales', que busca no solo resaltar la esencia de la salsa venezolana, sino también expandirla entre la juventud.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube