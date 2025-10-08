Dinastía Trump: quiénes son los herederos del imperio y cómo manejan el apellido más mediático de EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump ha sido padre en cinco ocasiones, fruto de tres matrimonios diferentes, y cada uno de sus hijos ha desarrollado una vida con perfil y vocación propios. Algunos formaron parte activa de la estructura de negocios familiar o del entramado político, mientras que otros optaron por una vida más discreta. En esta nota exploramos quiénes son Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany y Barron Trump, y qué actividades profesionales y públicas han cultivado hasta hoy.

“El heredero activo en negocios y política”

Nacido el 31 de diciembre de 1977, Donald John Trump Jr. es el primogénito de Donald Trump con su primera esposa, Ivana Zelníčková. Estudió en la prestigiosa Wharton School de la Universidad de Pensilvania y, tras su graduación en el año 2000, ingresó al corazón del entramado empresarial familiar: la Trump Organization.

Liderazgo, activismo y rostro político

Desde su incorporación, Donald Jr. ha ocupado cargos ejecutivos como Vicepresidente Ejecutivo, orientándose al desarrollo inmobiliario, comercial, hotelero y de campos de golf. Más allá del mundo empresarial, ha sido figura destacada en las campañas presidenciales de su padre (2016, 2020, 2024), fungiendo como orador, promotor y enlace mediático del movimiento político familiar. También ha incursionado como autor y comentarista, defendiendo las posturas conservadoras que caracterizan al clan Trump.

“Entre el glamour, la política y el negocio familiar”

Ivanka Marie Trump nació el 30 de octubre de 1981, hija de Donald Trump e Ivana. Tras sus estudios en Georgetown y posteriormente en Wharton, desarrolló una carrera que mezcló moda, emprendimiento y bienes raíces. Durante años, fue rostro de su propia marca de moda y figura mediática.

Asesora presidencial y ejecutiva con conflictos éticos

Cuando su padre asumió la presidencia en 2017, Ivanka abandonó sus responsabilidades activas en la Trump Organization para asumir un rol en la Casa Blanca como asesora senior y directora de la Oficina de Iniciativas Económicas. Durante su gestión, mantuvo vínculos con sus negocios privados, lo que generó cuestionamientos por posibles conflictos de interés. Tras el primer mandato presidencial, ha mantenido un perfil público menor, aunque sigue vinculada a la esfera política y empresarial del entorno Trump.

El ejecutivo de campo y hombre fuerte del legado familiar

Eric Frederick Trump nació el 6 de enero de 1984, tercer hijo de Donald e Ivana. Estudió en Georgetown, donde obtuvo un título en finanzas y administración, antes de incorporarse formalmente a la Trump Organization. Desde entonces, ha sido figura central en la gestión de activos inmobiliarios, propiedades hoteleras y desarrollos del imperio familiar.

Visibilidad pública y perfil filantrópico

Eric ha participado también como juez en el programa televisivo The Apprentice, al igual que su hermano mayor, y ha sido defensor mediático de las causas políticas del clan Trump. Además, fundó la Eric Trump Foundation, enfocada en donaciones a hospitales infantiles; sin embargo, su gestión ha estado rodeada de críticas y controversias respecto al destino de esos fondos. En ocasiones, ha expresado intenciones de seguir una carrera política propia, aunque hasta ahora no ha formalizado ninguna candidatura pública.

“La hija que eligió un camino menos expuesto”

Tiffany Ariana Trump nació el 13 de octubre de 1993, fruto del matrimonio entre Donald Trump y la actriz Marla Maples. Fue criada principalmente en California bajo la tutela de su madre. Completó su pregrado en sociología en la Universidad de Pensilvania en 2016 y poco después obtuvo un título de Derecho por la Universidad de Georgetown.

Bajo el foco político, sin roles ejecutivos

A diferencia de sus hermanos mayores, Tiffany no se integró formalmente al negocio familiar ni fue nombrada para cargos en la administración presidencial de su padre. No obstante, ha apoyado públicamente sus campañas y ha intervenido en eventos partidistas como oradora invitada en las convenciones republicanas. En el ámbito privado, ha explorado intereses en moda, música y redes sociales, aunque sin emprender un proyecto que cobre la magnitud de sus hermanos. Recientemente ha llamado la atención mediática por su matrimonio con Michael Boulos y el nacimiento de su primer hijo.

“El menor que escapa al tumulto mediático”

Barron William Trump, nacido el 20 de marzo de 2006, es el único hijo nacido del matrimonio de Donald Trump con Melania Knauss. Durante el primer mandato presidencial, creció bajo gran atención mediática, aunque sus padres trataron de resguardar su privacidad. Asistió a la escuela Episcopal St. Andrew’s en Potomac, Maryland, y posteriormente completó su educación secundaria en Florida. En 2024 se graduó en la escuela Oxbridge Academy.

Aunque en su juventud no ha ocupado cargos públicos ni empresariales destacados, en 2024 formó junto con colaboradores una empresa de bienes raíces que, tras el regreso de su padre al poder, fue disuelta. También empezó a tener una participación moderada en el diseño de estrategias digitales de campaña de su padre, especialmente en redes sociales y captación de audiencias jóvenes. Aunque aún es demasiado pronto para vislumbrar su destino profesional, muchos observadores lo consideran un potencial heredero genérico del legado Trump, aunque con un camino que podrá elegirse con más libertad que el de sus hermanos.

