William se sincera: el príncipe relata "su año más difícil" con el cáncer de su padre y esposa

El Príncipe de Gales fue el invitado especial del actor y presentador Eugene Levy en un episodio de la serie de Apple TV+ The Reluctant Traveler, grabado en el Castillo de Windsor. En un ambiente inusualmente relajado, William ofreció una mirada íntima a la mentalidad que impulsa sus decisiones como esposo y padre.

El corazón de la conversación se centró en cómo el príncipe, que tenía 14 años cuando el divorcio de sus padres se hizo efectivo, utiliza esa experiencia como una lección fundamental. El futuro monarca fue categórico al afirmar que su principal objetivo es forjar un camino diferente para sus propios hijos.

"Todo eso tiene que estar ahí, y sin duda fue parte de mi infancia”, recordó William. “Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años, así que eso duró poco tiempo. Uno aprende de ello y trata de no cometer los mismos errores que sus padres," confesó. "Solo quiero hacer lo mejor para mis hijos, pero sé que el drama y el estrés de pequeño te afectan mucho cuando eres mayor."

Esta declaración subraya su compromiso inquebrantable de proporcionar un hogar feliz, saludable y estable al Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, algo que, según él, les prepara para el futuro.

Durante la conversación, el príncipe de Gales también ofreció una actualización sobre la salud de su padre y de su esposa durante su conversación con Levy, describiendo 2024 como “el año más difícil” de su vida.

Recordemos que comienzos de ese año se anunció que tanto el rey, de 76 años, como la princesa de Gales, de 43, fueron diagnosticados con cáncer y comenzaron tratamiento. Por su parte, el monarca continúa con su terapia, mientras que la princesa Kate informó en septiembre que completó la quimioterapia y anunció en enero que está en remisión.

“Sí, las cosas van bien. Todo progresa en la dirección correcta, lo cual es una buena noticia”, respondió William.

“Diría que 2024 fue el año más difícil que he vivido”, añadió. “Intentar equilibrar la protección de los niños, cuidar de Kate, y también de mi padre, que aunque es lo suficientemente mayor para cuidarse solo, necesita apoyo. Es fundamental que mi familia se sienta protegida y tenga espacio para procesar todo lo ocurrido el año pasado. No fue fácil compaginar eso con mis responsabilidades”.

Asimismo, el príncipe William enfatizó que la familia es lo "más importante" en su vida y expresó su profundo orgullo por la forma en que Kate y sus hijos han gestionado los recientes desafíos de salud.

