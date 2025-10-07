Jennifer Lopez y Ben Affleck: la foto inesperada que sacude a Hollywood un año después del divorcio

Suscríbete a nuestros canales

La alfombra roja de la premiere de "Kiss of the Spider Woman" (El beso de la mujer araña) en Nueva York, se convirtió en el escenario de un inesperado reencuentro entre los famosos exesposos, Jennifer López y Ben Affleck, quienes se divorciaron a principios de 2025.

La expareja, conocida globalmente como "Bennifer", posó junta y con gran complicidad, una forma de demostrar que su relación, aunque ya no es marital, mantiene un fuerte lazo profesional.

Cabe destacar, que la coincidencia de JLo y Affleck no fue casual, sino estrictamente profesional, debido a que ambos jugaron roles cruciales en la realización del musical. Por su parte, Jennifer López asume el papel protagónico de Ingrid Luna, una diva de cine. Mientras que, Ben Affleck figura como productor ejecutivo a través de su compañía Artist Equity (que co-lidera con Matt Damon), la cual ayudó a financiar la producción.

Esta dinámica de trabajo conjunto obligó a la expareja a coincidir en el evento central de la promoción.

Complicidad entre exesposos

A pesar de la reciente ruptura, la cordialidad y el respeto mutuo dominaron la noche. En la alfombra roja, JLo, quien deslumbró con un simbólico vestido de Harris Reed que hacía referencia al tema de la araña, y Affleck compartieron sonrisas y gestos cercanos. Medios internacionales reportaron que Affleck incluso se mostró atento a las necesidades de la cantante, ayudándola con su vestido y tacones.

El apoyo se extendió al escenario, donde Lopez fue enfática al reconocer la colaboración de su exmarido: "Gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias, Ben, esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity", declaró Jennifer Lopez.

Por su parte, Affleck no escatimó en elogios para la protagonista, destacando su profesionalismo y talento, y recalcando que Lopez "trabajó muchísimo" y que en la película "se pueden ver todos sus múltiples talentos".

Este reencuentro dejó claro que, si bien su romance terminó, su asociación profesional sigue siendo una fuerza poderosa en Hollywood.

