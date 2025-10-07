¡De poeta a loba! Shakira celebra 30 años de 'Pies Descalzos': momentos claves que definieron su carrera

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de la cantante colombiana, Shakira es una de las más versátiles e impactantes en la historia de la música latina. Desde sus inicios como una joven rockera en español hasta convertirse en una superestrella mundial, la barranquillera ha trascendido géneros y fronteras. En un momento clave de su trayectoria, marcado por su reciente álbum, la cantante también celebra las tres décadas de su álbum que lo cambió todo: 'Pies descalzos'.

El 6 de octubre de 1995, el pop latinoamericano cambió para siempre. Ese día se lanzó Pies Descalzos, el tercer álbum de una joven colombiana llamada Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Cabe recordar, que lejos de ser un debut, fue el disco que marcó el verdadero inicio de una carrera que la llevaría a convertirse en la artista latina más influyente de su generación, transformándose de una rockera introspectiva en la indomable "Loba".

Para nadie es un secreto, que a lo largo de los años, Shakira ha creado himnos inolvidables que definen diferentes etapas de su sonido.

Sus inicios como rockera hasta la consagración de la loba

1990-1994: Los Primeros Pasos y la Búsqueda de un Sonido

Los inicios de Shakira en la música estuvieron marcados por dos álbumes que no lograron el éxito comercial esperado en su momento.

Magia (1991): Lanzado cuando solo tenía 14 años, este disco fue un retrato de su adolescencia, pero no tuvo un gran impacto.

Peligro (1993): Su segundo álbum tampoco logró conectar con el público masivo.

1995-1997: El Salto con Pies Descalzos (El Rock-Pop de Shakira)

Pies Descalzos (1995) fue el disco que lo cambió todo, debido a que con apenas 18 años, Shakira se reveló como una artista integral: compositora, poeta e intérprete.

Este álbum fue un trabajo personal de la artista, fusionando pop latino con rock alternativo y toques de reggae, ofreciendo un sonido fresco y profundo. En él plasmó temas como "Estoy Aquí", "Antología", "Un Poco de Amor" y "¿Dónde Estás Corazón?", que se convirtieron en clásicos instantáneos, mostrando letras introspectivas y con crítica social.

El álbum fue un éxito de ventas a nivel continental, vendiendo millones de copias y abriendo el camino para su proyección internacional, siendo considerado uno de los trabajos más emblemáticos del pop latinoamericano.

2001-2008: El Salto Global y la Consagración

El inicio del nuevo milenio marcó la transición de la barranquillera al mercado anglosajón, manteniendo su esencia pero explorando nuevos géneros.

Laundry Service (2001): Este fue su primer álbum en inglés. Con éxitos globales como "Whenever, Wherever" ( "Suerte" ) y "Underneath Your Clothes" , el disco vendió más de 13 millones de copias y la convirtió en una artista global.

Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2 (2005): Este proyecto doble la llevó a nuevas cotas de popularidad. El segundo volumen, completamente en inglés, incluía "Hips Don't Lie" (junto a Wyclef Jean), que se convirtió en un himno mundial y uno de los sencillos más vendidos de la década.

2009-Actualidad: La Evolución de "La Loba"

En las últimas décadas, Shakira ha adoptado una imagen más atrevida y decidió incursionar con éxito en el pop, el dance, el merengue y el reguetón, diversificando su sonido sin dejar de lado la composición de sus letras.

She Wolf / Loba (2009): Este álbum presentó el apodo de "La Loba" y un sonido más inclinado al dance-pop y la música electrónica.

Himnos Globales: Además, el tema "Waka Waka (This Time for Africa)" (2010) se convirtió en el himno de la Copa Mundial de la FIFA y "La Bicicleta" (2016) junto a Carlos Vives revalorizó los ritmos folclóricos latinos.

Tras un paréntesis en su carrera de álbumes, Shakira regresó con fuerza con trabajos como El Dorado (2017) y colaboraciones explosivas en el género urbano, demostrando su relevancia en la escena musical con canciones como "Chantaje" (con Maluma).

Más recientemente, ha dominado las listas con sencillos aclamados y muy personales como "Te Felicito", "Monotonía" y, especialmente, la "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", mostrando su faceta más resiliente y empoderada, culminando en su álbum Las Mujeres Ya No Lloran.

Desde la timidez poética de la joven de Barranquilla hasta la fuerza imparable de la "Loba" en Miami, el camino de Shakira es la historia de cómo la autenticidad que marcó su carrera hace 30 años en un disco llamado Pies Descalzos, puedo conquistar el mundo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube